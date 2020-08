Chelsea se sumaría a la lista de clubes interesados por Pervis Estupiñán

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al ecuatoriano Pervis Estupiñán le siguen sumando posibles clubes interesados en sus servicios. Desde que se supo que el tricolor debía volver al Watford de Inglaterra, dueño de sus derechos, se ha especulado sobre su futuro en medios europeos.

Estupiñán, en el Osasuna de España, disputó 36 partidos y solo en cuatro ocasiones empezó en la banca de suplentes. Fue considerado por La Liga de ese país como uno de los mejores laterales de la temporada.



Esto abrió un abanico de posibilidades para el tricolor. Se habló del interés del FC Barcelona, del Manchester United, Tottenham, Liverpool y ahora el Chelsea.



Según el diario Daily Express, de Inglaterra, el Watford planea un éxodo importante de jugadores ante el descenso a la Championship (segunda división). En la lista estaría el argentino Roberto Pereyra y el tricolor Estupiñán, quien hasta la fecha no ha disputado un solo partido con el primer equipo desde que adquirieron sus derechos.



"Los movimientos en el Watford no se detendrán y hasta eso Chelsea, Tottenham Hotspur y el FC Barcelona han estado observando a Pervis Estupiñán, quien se destacó como uno de los mejores defensas jóvenes de Europa y sin haber disputado un partido con el primer equipo de los Hornets", publicó el diario británico.



Los 'Blues' recientemente se desprendieron del brasileño Willian y buscan reforzarse en defensa. Sin embargo aún no se ha confirmado si el interés es real o mera especulación del diario británico.



Lo cierto es que el Watford cuidará a sus mejores hombres para que sigan creciendo en otros clubes o ligas mientras buscan retornar a la Premier League en el 2021.