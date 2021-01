El Chelsea despidió al DT Frank Lampard por los malos resultados

El Chelsea, rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, ha despedido a su entrenador, Frank Lampard, por los malos resultados obtenidos esta temporada, informó este lunes el equipo, y será sustituido por el alemán Thomas Tuchel, según el canal de televisión Sky Sports.

Con esta decisión, el antiguo centrocampista del Chelsea, de 42 años, deja el puesto tras apenas dieciocho meses, con el equipo en novena posición en la Premier League después de 19 partidos, tras la reciente derrota ante el Leicester City.



Su última victoria fue este domingo, cuando el club se impuso 3-1 en la FA Cup frente al Luton Town. "Ha sido una decisión muy difícil, y que no ha sido tomada a la ligera por el propietario (Roma Abramovich) y el Consejo", señaló el club en un comunicado.



A juicio del Chelsea, "los recientes resultados y actuaciones no han respondido a las expectativas del club, dejándolo a mitad de tabla sin ningún camino claro hacia una mejoría".



El club califica a Lampard de "leyenda", pero estima que se necesita un cambio para que el equipo tenga tiempo de enderezar la temporada. En la misma nota, Abramovich destacó la "excelente relación personal y el respeto" que siente por el técnico, pero consideró conveniente reemplazarlo "en las actuales circunstancias".



"Es un icono importante de este gran club y su estatus aquí no disminuye. Siempre será bienvenido en Stamford Bridge", subrayó el magnate ruso. Según los medios británicos, Lampard, que asumió el cargo en julio de 2019 con un contrato de tres años en sustitución de Maurizio Sarri, será reemplazado por Tuchel, exentrenador del club alemán Borussia Dortmund y del francés PSG, de donde fue despedido el pasado diciembre por discrepancias con la directiva para dejar paso al argentino Mauricio Pochettino.



Ni siquiera la gran inversión en fichajes realizada por Abramovich el pasado verano, con la incorporación de figuras como Kai Havertz, Timo Werner o Hakim Ziyech, ha conseguido afianzar a Lampard en un banquillo tan caliente como el de Stamford Bridge.



El Chelsea conoció una gran racha de 17 partidos sin perder esta misma temporada, antes de comenzar a desplomarse a mediados de diciembre en una serie de derrotas ante rivales directos por los puestos de Champions League.