Chapecoense empata ante Unión La Calera en su regreso a la Sudamericana

El Chapecoense brasileño logró este martes 5 de febrero del 2019 en Santiago un valioso empate sin goles frente al Unión La Calera chileno en el partido con el que comenzó la Copa Sudamericana de 2019 y que corresponde a la primera fase.

Los cementeros, como llaman popularmente al equipo chileno, mostraron tesón en gran parte del primer tiempo y lograron desbaratar el empuje de los brasileños, que no pudieron articular un buen ataque para romper el sólido esquema defensivo de los dueños de casa.



Marcelo Larrondo, Juan Leiva y también Eugenio Isnaldo, fueron el dolor de cabeza para el guardameta Joao Ricardo, que en algunos pasajes del primer tiempo tuvo que esforzarse para evitar la caída de su portería, porque La Calera se instaló con propiedad en la mitad del terreno de su rival.



El Chapecoense regresó a la Sudamericana después de su última participación, en 2017, a la que llegó como campeón del torneo tras la tragedia aérea ocurrida en diciembre de 2016 cerca a la ciudad colombiana de Medellín, cuando perdió a casi toda su plantilla.



De hecho, el conjunto brasileño jugó este martes con una camiseta blanca que en el pecho lleva a lo ancho un corazón con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia, en agradecimiento a la ayuda humanitaria y el apoyo recibidos por este país tras la tragedia.

Ya sobre la media hora del encuentro, el equipo dueño de casa pasó el gran susto cuando Wellington envió un centro paralelo y Renato se barrió para conectarlo. La pelota terminó por sacudir el poste izquierdo del equipo chileno.



En los últimos minutos del primer tiempo, La Calera incrementó su ofensiva y por momentos ahogó a los brasileños frente a su área, pero no supo concretar.

En la segunda parte, los hombres de Francisco Meneghini volvieron a ser dominadores del partido, aunque no generaron peligro en el área chica de los brasileños. Les faltó profundidad y alguna dosis de creatividad, no supieron dar la última puntada.



Walter Bou dio prueba de ello cuando quedó a milímetros de poder conectar un cabezazo con el arco de Chapecoense para él solo.



Al final, los pupilos de Claudinei Oliveira le bajaron el ritmo al partido demostrando que el empate era la mejor opción para el encuentro de revancha, que será el próximo 19 de febrero en Chapecó.