Luis Alfonso Chango reiteró que Barcelona SC fue campeón del 2020 gracias a la LigaPro

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, reafirmó sus críticas en contra de la LigaPro y la directiva del Barcelona SC por no programar partidos en el estadio de la comunidad de Echaleche.

El dirigente ha protagonizado durante la última semana un cruce de declaraciones con Carlos Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez, quienes son los principales directivos del cuadro torero.



​"Yo dije que gracias a la LigaPro Barcelona es campeón. Barcelona en 2020 jugó los partidos en la Sierra desde las 17:00 en adelante. Barcelona está jugando 19:00 y no quiere jugar en Echaleche. (Miguel Ángel Loor) dice que es pedido de GOLTV, mientras que los demás estamos jugando a cualquier hora del día o cualquier hora de la noche", expresó Chango, en una entrevista con Radio Huancavilca de Guayaquil.

El dirigente dijo que Mushuc Runa solicitó que sus partidos con clubes como Barcelona y Emelec se disputen a las 16:00. Sin embargo, el club recibió reiteradas respuestas negativas y tuvo que jugar en el Bellavista.



Chango dijo que a los clubes de la Sierra se les impone cualquier horario y Barcelona SC tiene el privilegio de disputar sus encuentros en la noche, lo cual -a criterio del empresario- representa una ventaja deportiva.



El presidente vitalicio del 'Ponchito' mencionó que la LigaPro no tiene ningún argumento para sancionarlo, tras un pedido Álvarez. Chango calificó de "mediocridad" a las recientes declaraciones del dirigente del Barcelona SC, quien dijo que el 90% de los ahorros de la Cooperativa Mushuc Runa eran de hinchas amarillos.



"Alevosamente mezcla el lado deportivo con la Cooperativa al decir que el '90% de los socios son del Barcelona'. Insinúa que pueden retirar los recursos económicos. No lo insinúe sino dígalo directamente para ver si me hace tambalear. Es penado por la ley el pánico financiero", añadió Chango.

