La Champions League se promociona en América del Sur

La UEFA tiene una estrategia para promover sus torneos fuera de Europa. Para ello, realiza actividades de marketing y acuerdos comerciales.

Su última alianza fue con el banco español Santander, entidad que usará la imagen del exfutbolista brasileño Ronaldo para promocionar la Champions League.

Con el ‘Fenómeno’, la entidad quiere que la Champions League tenga mayor acogida en otros continentes, sobre todo en Sudamérica.



La alianza se concretó en Mónaco, previo al sorteo de los grupos de la Champions con la presencia del brasileño. El acuerdo es por tres años.



Juan Cendoya, vicepresidente de Santander en España, reveló que la entidad busca actuar como un puente entre Europa y Sudamérica para potenciar la marca de la UEFA. “Llevar algún partido a Sudamérica en el futuro sería una genial idea”, dijo el ejecutivo al portal eleconomista.es.



Esa propuesta aún no cuenta con el respaldo absoluto de la UEFA, según dijo Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la organización. “Por ahora no tiene lugar, pero no se descarta para el futuro”, expresó.



Además, la UEFA tiene convenios de patrocinio con los torneos de la Conmebol. Al momento, es el ‘sponsor’ principal de la Copa Libertadores.

La presencia de Ronaldo como imagen de la compañía también sirve para que el consumidor latino se familiarice con la marca, explicó Cendoya.



El exfutbolista que militó en el Real Madrid, Barcelona, Milan e Inter resaltó los beneficios del convenio.



El plan de que un partido de la Champions se juegue en canchas sudamericanas aún está en debate. Por ello, los directivos de la UEFA diseñaron otras estrategias para distribuir su contenido para los hinchas del fútbol en territorio latinoamericano.



Una de estas estrategias será la transmisión gratuita para Sudamérica de los partidos de la Champions a través de la página oficial en Facebook. La cuenta tiene más de 65 millones de seguidores.



La red social seleccionará el mejor partido de cada miércoles para transmitirlo a través de su streaming. Para ello, se aliaron Facebook, la UEFA y Turner (empresa que tiene los derechos para Brasil).

Así, el ‘streaming’ se suma a las transmisiones de las cadenas ESPN y Fox Sports, a través de televisión pagada.

Las ligas europeas, por su cuenta, tienen estrategias de promoción definidas para difundir sus torneos. La Premier League, por ejemplo, tiene un nicho de mercado en los países asiáticos.