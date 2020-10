El Challenger de Guayaquil 2020 se jugará entre el 16 y el 22 de noviembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Challenger de Guayaquil se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre de 2020, y será el primer torneo de tenis profesional desarrollado en Sudamérica, desde la paralización de todas las competiciones a causa del covid-19.

Los organizadores del torneo aclararon que no habrá acceso al público a la sede, que será el Anexo Guayaquil Tenis Club, en Samborondón, cantón aledaño a Guayaquil. Se jugará sobre arcilla.



Será la edición número 16 de manera consecutiva del torneo guayaquileño. Se entregarán 90 puntos al campeón y tendrá un reparto económico de USD 52 080 en premios y será transmitido por ESPN.



“En los últimos cuatro meses hemos tenido reuniones semanales con la ATP porque obviamente van a haber protocolos de seguridad que tendremos que mantener, testeos semanales y una serie de medidas de seguridad que se están dando para este tipo de torneos”, señaló el director del certamen, Andrés Gómez.



El cierre de inscripciones para los tenistas será el lunes 26 de octubre, tal como lo estipula la ATP, esto es tres semanas antes del inicio del torneo.



“Por los problemas que hay en el mundo, que ha llevado a que muchos torneos no se realicen, esperamos que este año el cuadro de jugadores sea durísimo”, anticipó el campeón de Roland Garros 1990.



Entre los competidores estarán los integrantes del equipo Copa Davis de Ecuador que en marzo derrotaron a Japón de visitantes logrando clasificar a las Finales de Madrid que por motivos conocidos no se disputó este año.



El cuadro principal de singles tendrá un cuadro de 32 jugadores, con una fase de clasificación de 16 tenistas que buscarán 4 cupos para el ‘main draw’, la qualy se jugará los días 14 y 15 de noviembre. La final se realizará el domingo 22 de noviembre.