Rosa Alba Chacha y Segundo Jami, ganadores de la Liga 10 K

Este domingo 24 de noviembre se realizó la décima edición carrera de Liga Deportiva Universitaria. El ambiente de fiesta y un buen clima, acompañaron a los deportistas. El evento empezó a las 07:00, en la avenida Amazonas y República y culminó en el estadio Rodrigo Paz.

El ganador en la competencia masculina fue el atleta Segundo Jami, quien cruzó la meta con un tiempo de 31 minutos. Esta es su sexta victoria consecutiva en esta pedestre y le sirvió de entrenamiento para su próximo desafío que será en la maratón de Valencia, España, el próximo domingo 1 de diciembre, para sumar puntos e ir a las olimpiadas en Tokio.



“Estoy muy emocionado y preparado. En estos momentos tengo las maletas listas por que hoy (domingo) viajo a España y en esta maratón quiero buscar mi cupo para los juegos Olímpicos. Quiero llegar con todo a España, porque aquí me tuve que limitar un poco, pero aun así estoy muy contento de quedar en primer lugar. Esperemos en ocho días lograr buenos resultados y poder ir a Tokio.



La ganadora femenina fue Rosa Alba Chacha, quien empleó 36 minutos en su recorrido. Obtuvo bastante ventaja sobre las otras corredoras.



“La competencia es muy rápida, todos tenemos que dar todo hasta el final. Estoy muy contenta por haber participado en esta competencia y haber quedado en el primer lugar”.



El ganador en la categoría en silla de ruedas fue Wilson de la Cruz, con un tiempo de 35 minutos, sumando una medalla más a su amplia colección.



“No me he estado preparando mucho porque tengo los ligamentos de los dos hombros desprendidos, pero como ve, tengo cuerpo de acero. El fin de semana pasado hice la maratón de Guayaquil y quedé en segundo lugar. Este viernes hice pruebas de 100, 200, 400 y 1500 en Ambato y las gané todas. Ayer hice cuadrangular de baloncesto, también en Ambato, quedé en segundo lugar con mi equipo y hoy me llevo esta victoria”.



La participación fue multitudinaria, con 8 000 deportistas en total, que se llevaron una medalla conmemorativa, similar a la que ganó el equipo de fútbol de Liga en la recordada Copa Suramericana en el 2009.