Cevallos respondió a Neme: 'prefiero que me digan llorón y no deshonesto'

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC, defendió la postura de su club respecto a sus reclamos arbitrales. El directivo descalificó las declaraciones del presidente de Emelec, Nassib Neme, que los calificó de “llorones”.

“Prefiero que me tilden de llorón a que me tilden de deshonesto”, dijo Cevallos en una entrevista con radio Huancavilca, cuando se le consultó sobre las declaraciones de Neme, respecto a los continuos reclamos amarillos cuando se sienten perjudicados.



“Nos hemos sentido perjudicados, no de mala fe, pero ha pasado en días claves. Le escribí directamente al directivo de Emelec (Neme), le dije que me daba pena que nos irrespete, porque siempre hubo altura”, dijo Cevallos.



El directivo también se refirió a las declaraciones que dio Michel Deller, representante de Independiente del Valle, sobre la supuesta falta de transparencia en las últimas definiciones de los campeonatos nacionales, en las que Emelec ganó cuatro y Barcelona dos.



Según Cevallos, Deller le aclaró que sus comentarios no estaban direccionados al título que logró Barcelona en el 2016. “No hubo nada de dudas, ni jugadores expulsados ni penales. Fuimos los más goleadores, los más ganadores de la campaña”, dijo.