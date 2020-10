El ecuatoriano Alexander Cepeda intentará buscar un triunfo de etapa en la última semana de Giro de Italia

LEA TAMBIÉN

“Nos queda una semana muy dura, con etapas muy largas. Me siento un poco cansado, pero intentaré buscar un triunfo de etapa”, dijo Alexander Cepeda, el ciclista ecuatoriano, de 22 años, que corre su primer Giro de Italia. Al medio día de este lunes 19 de octubre, ofreció una rueda de prensa de manera virtual.

“Hace un año estaba en mi casa mirando por televisión el Giro, ahora estoy acá aprendiendo mucho. Es un aprendizaje que no me lo enseñará nadie”, añadió Cepeda, que aprovechó el día de descanso para hacer una evaluación de su presencia en la ‘corsa rosa’ luego de 15 etapas.



Sobre la caída que sufrió, y que significó el retiro de Jhonatan Narváez, otro ciclista ecuatoriano, dijo estar muy bien, fueron unos golpes que no le impidieron continuar. “Estamos bien, el día de descanso también nos ayudó mucho. Hablé con Narváez, me contó que le dolía la muñeca que por eso el equipo decidió retirarlo, porque tenía problemas para frenar a la bici”.



Sonrió y se emocionó saber que cada día en el país, la afición sigue de cerca el desempeño de él, de Jhonatan Naváez y Jonathan Caicedo. “Sé que mucha gente madruga a mirar la transmisión por televisión. Para nosotros es muy bonito porque este deporte es muy duro, no siempre se gana. Queremos recibir esas buenas energías en las buenas y las malas, nosotros trabajamos para representar al país lo mejor posible”.



Y, pidió a las autoridades apoyar el proceso de los nuevos talentos. “Nosotros ya estamos formados, ya estamos en equipos profesionales, pero en el país hay chicos que requieren de ayuda, muchos tienen condiciones para estar corriendo aquí”.



Espera que gracias a los triunfos que están logrando, además de Narváez y Caicedo, Richard Carapaz y su primo Jefferson Cepeda. “haya más respaldo de la empresa privada y del Estado”.



El Giro de Italia comenzó el pasado 3 de octubre y avanzará hasta el domingo 25.