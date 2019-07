El Celtic de Escocia negocia el contrato de la 'Máquina' Sergio Quintero 

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Sergio Quintero, quien alcanzó el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Polonia con la Selección de Ecuador, está en negociaciones para fichar por el Celtic de Escocia.

Así lo publicó 'The Scottish Sun' este 9 de julio del 2019.

La 'Máquina', como se llama también al jugador tricolor, le reveló a ese medio que "está en conversaciones con Celtic" y que espera que las negociaciones se cierren en esta semana. "Ya he tomado clases de inglés, no mucho, pero he aprendido lo suficiente", incluso le dijo el potente volante al medio escocés.



El deportista de 20 años, oriundo de San Lorenzo, en Esmeraldas, es parte del Imbabura SC. "Si el trato no se concreta, estoy relajado porque tengo ofertas de otros clubes de Europa y Ecuador. Es importante tomar la mejor decisión para mí", añadió.



El 'Celtic Football Club' es uno de los clubes más importantes de Escocia. Fue fundado en 1887. Ha sido 50 veces campeón del torneo de ese país.



"Estoy pensando en mudarme al fútbol europeo. Estoy tratando de mantener la calma. Los representantes de Celtic han estado en conversaciones por algún tiempo con el presidente de Imbabura", añadió el futbolista.