El Celta de Vigo sigue los pasos del futbolista ecuatoriano ‘Kike’ Saverio

El futbolista ecuatoriano Enrique ‘Kike’ Saverio está en la órbita del Celta de la Primera División del balompié español. El club de la ciudad de Vigo está en busca de un número ‘9’ a bajo costo, y el tricolor es la principal opción que maneja la dirección deportiva.

El Celta fue el quinto equipo con el peor registro ofensivo en la última temporada. En 38 partidos marcó 37 goles, 14 de ellos convertidos por su principal referente en ataque, el español Iago Aspas.



Ante la salida de Maxi Gómez, Toro Fernández y Fiódor Smólov ─los dos últimos por bajo rendimiento─ Felipe Miñambres, director deportivo del club, busca un delantero con proyección que acompañe a Aspas en el ataque, pero que no represente mayor gasto para la institución.



El Celta tiene como prioridad la vinculación del colombiano Jeison Murillo y del hispano-brasileño Rafinha Alcántara, cuyas negociaciones reportarían una gran inversión económica. Por eso buscan refuerzos que lleguen en condición de préstamo o como agentes libres.



Ahí aparece el nombre de ‘Kike’ Saverio, cuyo contrato con el FC Barcelona culminó el 30 de junio del 2020, y tras no renovar con los ‘culés’, busca un nuevo club para continuar con su carrera deportiva.



El diario ibérico Atlántico, en su versión digital, señaló que el extremo de 21 años nacido en Génova (Italia) se adapta al perfil que busca el DT Óscar García, por ser “un extremo con osadía en el uno contra uno”. También destacó que al poseer pasaporte comunitario no ocuparía plaza de extranjero.



Saverio disputó 22 partidos y anotó seis goles con el Barcelona B en la Segunda División (Tercera Categoría). Su rendimiento con la filial lo llevó a entrenar con el primer equipo y ser convocado para dos encuentros ─uno por la Supercopa de España frente al Girona y otro por la Liga Española contra el Sevilla. No llegó a debutar.