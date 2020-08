El DT Jorge Célico observó a jugadores de 15 clubes y de cinco ciudades del país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección Sub 20 cumplió su cuarto microciclo bajo el mando del DT Jorge Célico. Los jugadores de 15 equipos y 5 ciudades. Los deportistas se sometieron a pruebas PCR en sus respectivas ciudades y a las rápidas en la Casa de la Selección.

Estos dos últimos microciclos permitieron a Célico y a sus colaboradores observarlos más de cerca. Algunos tienen actividad en los equipos de Primera, pero la mayoría se entrenan todavía por Zoom con la Reserva, una categoría que no tendrá competencias en este 2020.



"Muchos de estos jugadores están entrenando en primera, pero no jugando, algunos otros no están entrenando y lo hacen por zoom todavía, porque pertenecen a las reservas y no hay actividad, por lo que los estamos evaluando”, dijo Célico.

“No es una quimera, una ilusión, el poder conseguir un título sudamericano porque se consiguió. Esto obliga a dar un poco más, a querer llegar a ese escalón al que llegó la anterior generación” @JorgeCelico #microcicloSub20



🇪🇨Más, en: https://t.co/yc7Uzd0RAS pic.twitter.com/Xd8dfSHZwn — La Tri 🏡 (@LaTri) August 24, 2020



Sobre la posibilidad de retener el título alcanzado en el 2019, aseguró que se está trabajando para eso y recordó que la Selección Sub 20 tendrá completamente nuevos elementos.



“También hay que entender este grupo es otro grupo, transmitir un mensaje de que se ha podido y que vamos en búsqueda de. No es una quimera, una ilusión el poder conseguir un título sudamericano porque se consiguió, esto los obliga a dar un poco más, a querer llegar a ese escalón al que llegó la anterior generación”, aseguró el estratega.



Ecuador se alista para el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Colombia, del 2 al 27 de febrero de 2021.