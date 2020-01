Jorge Célico: 'Leo (Campana) llega a la Premier League por su desempeño en la Selección' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El técnico argentino Jorge Célico aseguró que el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, concentrado con la Selección de Ecuador Sub 23 para el Preolímpico de Colombia, contará con el permiso para viajar a Inglaterra y finiquitar su contrato con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

Eso dijo el estratega de la Tri este viernes 17 de enero del 2020 en una entrevista difundida por Área 88, en FM 88 Radioactiva de Cuenca.



"Lo de Leo Campana es como se ha dicho. Puede jugar mañana y luego viajará a Inglaterra para retornar para el tercer partido. Él se merece este permiso, su comportamiento ha sido muy profesional", dijo el estratega argentino en la entrevista radial.



"Leo llega a la Premier League por su desempeño en la selección nacional, no tanto en su club. He ahí la importancia de prestar los jugadores a la Selección", añadió el DT.



La Tir Sub 23 se encuentra en Colombia para afrontar el Preolímpico y 'Leo' es una de las figuras del equipo.

Está previsto que el ariete actúe el sábado 18 de enero del 2020 ante Chile (18:00) y, al día siguiente, viaje para cerrar el fichaje con los ‘Wolves’, que acordaron su vinculación por entre tres y cuatro años con un salario anual de USD 1 millón.



.@JorgeCelico: "Lo de Leo Campana es como se ha dicho. Puede jugar mañana y luego viajará a Inglaterra para retornar para el tercer partido. Él se merece este permiso, su comportamiento ha sido muy profesional." https://t.co/ERaEbYl5U6 — Área 88 (@area88radio) January 17, 2020



El segundo compromiso de la Tricolor será ante Colombia, el 21 de enero del 2020.



Ecuador está en el Grupo A del Preolímpico, junto a Chile, Venezuela, Colombia y Argentina.



En la otra llave se encuentran las selecciones de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a un cuadrangular de donde saldrán los dos clasificados a Tokio 2020.