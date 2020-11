Jorge Célico defendió a Ecuador de las críticas del periodista Sebastián Vignolo

Jorge Célico explotó contra el periodista argentino Sebastián Vignolo, quien catalogó a la selección de Ecuador como "seleccionado chico" y cuestionó el trabajo del DT de la Tri, Gustavo Alfaro. "Me da mucha pena", aseguró el estratega de la Sub 20 y encargado de las categorías menores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El estratega argentino siente a su país en el corazón y aseguró sentir una especie de vergüenza ajena por lo expresado por relator de la cadena internacional ESPN.



"Me da pena porque soy argentino y lamentablemente la visión de mucha gente que tiene sobre nosotros de la soberbia, la malcriadez, creernos más alto de los que somos, de creernos rubios de ojos azules y que somos mejor raza.... esa tontera está explícita en este muchacho que trabaja en este canal que no lo quiero ni nombrar", expresó a El Canal del Fútbol, a través de una videollamada.



Célico destacó que "vos podés tener un encono con el entrenador, pero no tenés por qué meter al Ecuador de por medio. Hablo del entrenador si me gusta o no me gusta, no tengo por qué calificar a la selección o el equipo que dirige. Las formas fueron horribles. Me da mucha bronca porque se ha generado una idea del argentino que no es así, es una minoría", agregó.



Y luego reiteró que por gente como Vignolo "hacen que mucha gente que compartamos la misma nacionalidad nos sentimos mal, porque nos hacen ver mal... sabiendo que la mayoría realmente no somos así".

➡️ ¡LO DIJO EN ARROBA FÚTBOL! Jorge Celico, DT de #LaTri Sub 20 le responde al @PolloVignolo: "Vos poder tener un encono con el entrenador (Gustavo Alfaro), pero no tenés que meterlo al #Ecuador de por medio" #ArrobaFutbolxECDF pic.twitter.com/QEqZLTz5yr — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) November 20, 2020



En los días previos al partido entre Ecuador y Colombia, en el estadio Rodrigo Paz, donde la Tri se impuso 6-1 por la cuarta fechas de las eliminatorias, Vignolo fue duro en su crítica contra el buen desempeño de Alfaro al frente de la Tricolor.



El comentarista contó que un aficionado lo encontró en la calle y le había dicho: '¿Viste a Alfaro en Ecuador?'. Ante ello, al aire en el programa 90 minutos de fútbol, respondió: "¿Y? Ecuador no es Boca, Ecuador es un seleccionado chico".



Luego continuó: "Decíme si Alfaro la rompe dirigiendo a Argentina, si la rompe dirigiendo a Uruguay, a Brasil. ¿Qué me venís con Ecuador? Con todo el respeto para Ecuador, pero es un seleccionado que casi nunca va al Mundial".



Alfaro, antes de convertirse en el nuevo técnico de la Tricolor, salió cuestionado de Boca Juniors por el bajo rendimiento del equipo en la Copa Libertadores 2019. Allí fue eliminado por River Plate, el eterno rival de los 'Xeneizes'.



Tras ello, el estratega argentino quedó libre y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió contratarlo en lugar del neerlandés-español Jordy Cruyff, quien nunca dirigió un solo entrenamiento.



Así llegó a Ecuador, a su primera experiencia como entrenador de una selección. Y de momento ha realizado una gran campaña, tras perder con lo justo (1-0) ante Argentina (Buenos Aires), para luego vencer 4-2 a Uruguay (Quito), 3-2 a Bolivia (La Paz) y 6-1 a Bolivia (Quito).



Vignolo, hasta ahora, no se ha expresado más sobre el tema.