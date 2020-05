Sergio Cámara: 'No hay nadie insustituible en el club, mucho menos Juan Cazares'

LEA TAMBIÉN

La continuidad de Juan Cazares en el Atlético Mineiro de Brasil es cada vez más incierta. Sergio Cámara, máximo directivo de la institución, aseguró que en el club están contrariados por la actitud del futbolista ecuatoriano.

El ‘Galo’ regresó a los entrenamientos la mañana del miércoles 20 de mayo del 2020 sin la presencia del ecuatoriano. A las declaraciones de su representante, el argentino Jorge Marino, que sostuvo que el 10 ya cumplió su ciclo en el club y que por ello ve inviable cualquier tipo de negociación, se suman las del presidente Sergio Cámara.



‘La Perla’ tiene contrato con el Atlético Mineiro hasta diciembre del 2020, y la decisión del jugador y su empresario es no renovar el vínculo pese a las constantes ofertas que recibieron desde finales de 2019.



Ante este panorama, Cámara aseguró que esperan que el mediocampista cumpla con sus obligaciones laborales con la institución hasta el término de su contrato.



“Él tiene un contrato. Tiene que cumplir. Querrá exigirnos, cuando se vaya, hasta el último centavo del último día del contrato vigente”, manifestó en una entrevista para el medio brasileño UOL Esporte.



Añadió que, en caso de recibir una oferta por el jugador, estarían dispuestos a negociar para recuperar parte de lo invertido: “Tengo derecho a quedarme con él aquí hasta el último día del contrato. Y, durante ese período, si aparece una propuesta, vemos si podemos negociar y reemplazar lo que hemos invertido en ello”, acotó.



Tampoco ocultó su molestia luego de ser consultado por la polémica suscitada con el jugador a principios de mes.



El 5 de mayo, un video registró a Juan Cazares y a su compañero, el venezolano Rómulo Otero, jugando un partido de fútbol en una cancha de Santa Lucia en horas de la noche. Ambos deportistas rompieron las normas del aislamiento por la pandemia del covid-19.



“Va a jugar con la camiseta del club con nuestro patrocinador. Debido al mal comportamiento, está denigrando la imagen del club. Hoy en día, alguien va a Google y ve todo sobre el jugador. En el caso de Cazares, el tema es abierto, como mínimo, cuestionable, lo que no ayuda”, dijo el dirigente.



También fue crítico con el rendimiento del esmeraldeño de 28 años en sus cuatro años en el club: “¿Jugó buenos partidos? Sí, pero también tuvo pésimos partidos. También se comportó de una manera inconsistente siendo un atleta de fútbol con el buen salario que tiene”.



A principios de año, el ecuatoriano había solicitado su salida. Estaba dispuesto a aceptar una propuesta del Al-Ain de Arabia Saudita, sin embargo, la directiva no aceptó los USD 2,8 millones que los árabes estaban dispuestos a pagar por el pase del jugador.



Para apaciguar las tensiones en el plantel, el 23 de enero la directiva le entregó a Cazares una camiseta con el número 200 en el dorsal, en honor al número de compromisos que disputó con la camiseta del Mineiro. Pero ahora el dirigente no está dispuesto a ceder. Sostuvo que ningún futbolista está por encima de la institución.



“Si no quiere quedarse en el Atlético, es su mala suerte. Mantiene el contrato hasta el final y va a donde quiera. El Atlético tiene 112 años de historia. No hay nadie insustituible en el club, mucho menos Cazares. No nos hará arrodillarnos”, sentenció el directivo.