Desde Brasil aseguran que el Al Ittihaad de Emiratos Árabes Unidos extendió una oferta por Juan Cazares

El Al Ittihaad de Emiratos Árabes Unidos habría vuelto a la carga para hacerse del futbolista ecuatoriano Juan Cazares quien actualmente milita en el Atlético Mineiro. Sin embargo, la oferta económica fue considerada insuficiente y los empresarios a cargo de la operación buscan un acuerdo que favorezca a las tres partes.

Cazares, de 28 años, tiene contrato con el ‘Galo’ hasta diciembre del 2020, y las negociaciones para extender el mismo fueron interrumpidas en reiteradas ocasiones ante el deseo del volante ofensivo de no continuar en Belo Horizonte.



Globe Sporte, en su versión digital, reveló que el Al Ittihaad habría extendido una oferta de USD 500 000 por contratar al tricolor. La cifra es inferior a los USD 3 millones que ofreció a principios de año por el mismo jugador.



El portal brasileño señala que el tiempo de contrato que le queda, así como el impacto económico de la pandemia influyeron en la reducción de la cifra.



Los agentes deportivos Roberto Tibúrcio y Celso Gomes actúan de intermediarios en la operación. Tibúrcio señaló, para Globe Sporte, que en Mineiro si bien son conscientes que Cazares podría salir a coste cero en enero del 2021, esperan percibir una cifra no menor a USD 1,5 millones por su traspaso.



“La propuesta, por ahora, es negativa. Estoy tratando de aumentar el volumen del tazón para que el Atlético vea si es posible cerrar. Tiene dos propuestas: una para tomar ahora y otra para llevarlo en enero. Pero nadie quiere eso (la segunda propuesta). Estamos tratando de mejorar la situación”, aseguró Tibúrcio.



Desde el ‘Galo’ los directivos negaron que exista alguna propuesta formal. Versión que fue respaldada por VRIO, la agencia que representa al ecuatoriano.



De no llegar a un acuerdo, Cazares deberá cumplir el tiempo de contrato que le resta en Minas Gerais, y podrá negociar su vinculación a cualquier otro club a partir del mes de enero del 2021, como jugador libre.