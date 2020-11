Universidad Católica y Mushuc Runa empataron 1-1 en el Atahualpa

Universidad Católica cedió un empate en casa, al igualar 1-1 ante el Mushuc Runa, esta tarde del 23 de noviembre del 2020, en el estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro se jugó por la novena fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, LigaPro.

El argentino Bruno Vides adelantó a los camarattas, a los 23 minutos, a través de una ejecución de tiro penal. Jhon Carabalí marcó para los visitantes, a los 33’, tras una mala salida de los locales en su área.



El cuadro camaratta, como es habitual, controló la posesión del balón. Sin embargo, se encontró ante un rival que lastimó en sus jugadas ofensivas, algunas de contraataque. Así, El ‘Trencito Azul’ se quedó con 14 puntos y en la quinta ubicación, con la desazón de no acercarse al pelotón de los punteros.



El cuadro del ‘Ponchito’ acumuló ocho puntos y se quedó en la posición 14 de esta etapa del torneo nacional.



Católica creó acciones ofensivas, pero se encontró con una defensa aguerrida en la cancha del estadio de El Batán. En una de esas jugadas, el lateral Andrés ‘El Pollo’ López avanzó ante el área y fue trabado por el arquero Iván Brun. Vides tomó la pelota y no falló desde el tiro penal.



El golero de los visitantes recibió una tarjeta amarilla por la infracción de tiro penal.



La Católica insistió con una gran jugada de Juan Manuel Tévez, que no pudo finalizar Vides. Entonces, los visitantes sorprendieron y Carabalí aprovechó un mal despeje de la defensa camaratta y definió sin complicaciones ante el golero Hernán Galíndez e igualó el marcador.



En los minutos finales, Católica buscó el gol de la victoria. Pero la muralla defensiva de Mushuc Runa se replegó en su área y se llevó el empate del Atahualpa.



En la próxima fecha, Universidad Católica será visitante ante Liga de Portoviejo, en el estadio Reales Tamarindos. En cambio, Mushuc Runa será local ante Emelec, en el estadio Bellavista de Ambato.