Universidad Católica y Melgar abrirán la segunda fase de la Copa Sudamericana

La Universidad Católica ecuatoriana y el Melgar peruano inaugurarán la segunda fase de la Copa Sudamericana el próximo 21 de mayo del 2019 en Quito, según el calendario del torneo publicado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Todos los encuentros de ida se jugarán entre el 21 y el 23 de mayo, día en el que se vivirá en Montevideo el duelo uruguayo de esta fase entre el Montevideo Wanderers y el Atlético Cerro.



Los partidos de vuelta se jugarán entre el 28 -cuando se volverán a encontrar Melgar y la Católica- y el 30 de mayo, día en el que se producirá la revancha del duelo uruguayo.

📌 ¡El calendario de la Segunda Fase de la #Sudamericana! Días y horarios de los partidos de ida y vuelta. pic.twitter.com/r7yM9mTfDd — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 14 de mayo de 2019

Partidos de ida:



21 de mayo:

Llave 7: Universidad Católica (ECU) - Melgar (PER).

Llave 12: River Plate (URU) - Colón (ARG).

Llave 16: Royal Pari (BOL) - Macará (ECU).

Llave 4: Unión Española (CHI) - Sporting Cristal (PER).

Llave 10: Rionegro Águilas Doradas (COL) - Independiente (ARG).

Llave 8: Unión La Calera (CHI) - Atlético Mineiro (BRA).

22 de mayo:

Llave 13: Zulia (VEN) - Palestino (CHI).

Llave 14: Deportivo Cali (COL) - Peñarol (URU).

Llave 9: Sol de América (PAR) - Botafogo (BRA).

Llave 15: Liverpool (URU) - Caracas (VEN).

Llave 1: La Equidad (COL) - Deportivo Santaní (PAR).

23 de mayo:

Llave 11: Corinthians (BRA) - Deportivo Lara (VEN).

Llave 6: Montevideo Wanderers (URU) - Atlético Cerro (URU).

Llave 5: Argentinos Juniors (ARG) - Deportes Tolima (COL).

Llave 2: Independiente Valle (ECU) - Universidad Católica (CHI).

Llave 3: Fluminense (BRA) - Atlético Nacional (COL).

- Partidos de vuelta:

28 de mayo:

Llave 15: Liverpool (URU) - Caracas (VEN).

Llave 7: Universidad Católica (ECU) - Melgar (PER).

Llave 12: River Plate (URU) - Colón (ARG).

Llave 16: Royal Pari (BOL) - Macará (ECU).

Llave 5: Argentinos Juniors (ARG) - Deportes Tolima (COL).

Llave 8: Unión La Calera (CHI) - Atlético Mineiro (BRA)

29 de mayo:

Llave 13: Zulia (VEN) - Palestino (CHI).

Llave 11: Corinthians (BRA) - Deportivo Lara (VEN).

Llave 9: Sol de América (PAR) - Botafogo (BRA).

Llave 4: Unión Española (CHI) - Sporting Cristal (PER).

Llave 1: La Equidad (COL) - Deportivo Santaní (PAR).

30 de mayo:

Llave 14: Deportivo Cali (COL) - Peñarol (URU).

Llave 3: Fluminense (BRA) - Atlético Nacional (COL).

Llave 6: Montevideo Wanderers (URU) - Atlético Cerro (URU).

Llave 10: Rionegro Águilas Doradas (COL) - Independiente (ARG).

Llave 12: River Plate (URU) - Colón (ARG).

La Copa Sudamericana finalizará el próximo 9 de noviembre cuando se juegue por primera vez una final a partido único, que será en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.