Universidad Católica golea 4-0 a Liga de Portoviejo y se mantiene en pelea por ganar la etapa

Universidad Católica goleó 4-0 a Liga de Portoviejo la tarde del domingo 30 de agosto del 2020 en el estadio Olímpico Atahualpa por la novena jornada de la LigaPro. Con goles de Walter Chalá (15'), Kevin Minda (36' y 63') y Andrés Chicaiza (87'), la 'Chatoleí' se mantiene en la pelea por ganar la primera etapa del torneo.

Los 'camarattas' arrancaron el cotejo con su habitual postura ofensiva. Así, intentaron vulnerar la defensa de Liga de Portoviejo con ataques por los costados, en donde los laterales Andrés López y Gustavo Cortez se mostraron muy activos para dar amplitud al juego de Católica.



Sin embargo, la primera acción de peligro fue para 'La Capira', producto de un contraataque. Al minuto 11, Francisco Fydriszewski eludió la marca de López y sacó un remate que el arquero Hernán Galíndez rechazó al tiro de esquina. Tres minutos después, llegó el gol del 'Trencito', producto de un contraataque.



Tras un nuevo tiro de esquina que el conjunto manabita no supo aprovechar, Walter Chalá recibió un pase largo de Diego Armas y habilitó a Gustavo Cortez. El lateral izquierdo superó la marca de la defensa, sacó un pase hacia el punto penal y Chalá (15') definió ante el golero Esteban Dreer.

El propio Chalá protagonizó la segunda anotación para su equipo. Al minuto 36', superó la marca de Luis Gómez, envió un centro que Jonathan Ferrari no alcanzó a despejar. El defensa Kevin Minda aprovechó el rebote para aumentar la ventaja en el marcador con un remate fuerte de pierna derecha.



A partir de ahí, 'La Capira' buscó descontar en el marcador. Pero la presión de los volantes celestes impidió que Robertino Insúa, el jugador más creativo de la visita, efectúe pases precisos para los delanteros. El volante argentino no pudo superar la marca de Andrés Oña y fue intrascendente en la primera parte.



Para el segundo tiempo, Rubén Darío Insúa dispuso el ingreso de Ayrton Cisneros, en reemplazo del central Martín González y Michael Jackson Quiñónez, en lugar de Armando Monteverde. Sin embargo, la tónica del partido no cambió, sino que la 'Chatoleí' aprovechó mejor los espacios.

Facundo Martínez estuvo cerca de marcar un golazo al minuto 55, tras un pase de López. El remate del argentino nacionalizado ecuatoriano impactó en el horizontal del 'Rifle'. Un minuto después, Yúber Mosquera recibió la segunda tarjeta amarilla y salió expulsado por el árbitro René Marín.



Escobar sacó a Walter Chalá y puso a Manuel Insaurralde, quien se colocó en el centro del campo para que Oña ocupe el lugar del central colombiano. Pese a jugar con un hombre menos, Católica no renunció al ataque y logró el tercer tanto por intermedio de Minda (63'), quien cabeceó en el área chica luego de un tiro libre de Diego Armas.



El desgaste físico, producto de la seguidilla de partidos, se hizo presente en el plantel que dirige Rubén Darío Insúa. El DT argentino repitió alineación por tercer partido consecutivo en apenas ocho días. La diferencia entre un equipo y otro se hizo notoria sobre todo en los últimos 20 minutos del compromiso.

Pese a ello, el descuento de 'La Capira' pudo llegar al 68'. Fydriszewski aprovechó un error de Oña, quien no estuvo cómodo como central, y su disparo salió por encima del arco de Galíndez. 'El Polaco' tampoco estuvo preciso a la hora de juntarse con Vinicio Angulo, algo que dio resultado en el duelo ante Emelec.



En el 87', Andrés Chicaiza, quien llevaba pocos minutos en cancha, puso el cuarto gol del partido y sentenció la goleada a favor del 'Trencito Azul'. Tras una serie de toques entre los volantes 'camarattas', Chicaiza quedó solo frente al arco y definió con su pierna derecha.



Con este resultado, Católica ascendió al segundo lugar de la tabla de posiciones con 18 unidades, a la espera del partido entre Independiente del Valle y Guayaquil City. Por su parte, Liga de Portoviejo se quedó en la décimocuarta ubicación con 8 puntos.