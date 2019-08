Fidel Egas dice que el mundialista José Cifuentes deberá jugar en la Universidad Católica el 2020

LEA TAMBIÉN

La negociación del futbolista seleccionado José Cifuentes, mundialista Sub 20, tuvo una nueva versión. Este 1 de agosto del 2019, el presidente vitalicio de la Universidad Católica, Fidel Egas, aclaró los motivos por cuales el equipo camaratta, dueño de los derechos del jugador, no aceptó la propuesta del Grupo City recibida en los últimos días.

Egas declaró en radio La Red, 102.1 FM en Quito: “No vamos a caer en el facilismo de coger la primera oferta por José Cifuentes. Él será titular en Universidad Católica en el 2020 y la siguiente etapa será en un club del extranjero. No lo vamos a ceder para que juegue en tercera división”, respondió a los cuestionamientos que han recibido por no aceptar la propuesta inicial.

El mismo futbolista publicó un mensaje en redes sociales después de conocer que la Católica no aceptó la propuesta del City Football Group, que es propietario del Manchester City, el New York City, el Melbourne City y otros clubes. ‘Cifu’ puso en sus redes: “somos dueños de un don que tiene precio, firmamos contratos a veces porque no tenemos ni para comer o ayudar a nuestras familias, así mismo tenemos ilusiones de llegar a donde los dueños de los equipos han llegado, sentir esa comodidad y que mañana no faltará nada. Hoy no siento eso, hoy no puedo cumplir mi sueño”.

Egas añadió que aunque se mantienen las conversaciones con el representante, Cristhian Reinoso, el plan inicial es que regrese después de los Panamericanos y termine el año jugando en el América porque tiene contrato hasta diciembre. El futbolista espera mantener reuniones con sus representantes para buscar una salida.

“Por ahora seguimos trabajando para acercar la posibilidad de que José pueda ser transferido y que se beneficioso para todas las partes”, dijo Reinoso en esta semana.