'Cascarita', 64 años y 8500 kilómetros de malabares para animar a Ecuador

Golpea el balón como cualquiera de las estrellas de la Copa América, de un pie al otro sin que caiga, lo sostiene con la nuca, añade un segundo balón e incluso repite el juego con una piedra de 5 kilogramos... A sus 64 años, ha recorrido 8.500 kilómetros para llegar a Brasil y apoyar a la Tricolor.

Se llama Manuel Ángel Loor Zambrano, pero responde al nombre de Cascarita, como se denomina en Ecuador al arte del fútbol callejero. Va por su sexta Copa América, explica a EFE desde su puesto permanente en la entrada del hotel de la selección ecuatoriana en Belo Horizonte, que el domingo 16 de junio del 2019 debutará en el torneo contra Uruguay en el estadio Mineirao a las 17:00.



"En Ecuador me dicen el rey de la cascarita. Salí de allí el 17 de mayo y me hice 25 días recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y ahora Brasil", relata este veterano de las Copas América, ataviado con una camiseta amarilla con su apodo y sosteniendo una enorme camiseta de la Tricolor de dos metros de largo.

"Vengo a apoyar a mi selección, a la que tanto quiero. Con ella he sufrido, llorado, he pasado de todo, y la sigo con todo el amor", añade Cascarita.

La pasión de este veterano es, al mismo tiempo, su modo de subsistencia, ya que sus "presentaciones", los espectáculos de malabarismos con el balón que incluyen dos balones, la piedra, sostener un balón con una regla en la boca, o hacerlo girar sobre un bolígrafo, le generan los recursos para viajar y subsistir.

Un espectáculo en un partido profesional en Ecuador le permitió arrancar su viaje, pero en Bolivia se acabaron sus fondos y tuvo que hacer más espectáculos, algunos en el campeonato boliviano e incluso uno en un encuentro de Copa Sudamericana, la segunda competición continental de clubes del continente.

En su trayecto también se encontró con las inundaciones que afectaron a Paraguay, donde llegó a actuar en un amistoso Paraguay-Honduras en Ciudad del Este, y en Brasil precisó de la ayuda de conocidos para terminar su peripecia hasta Belo Horizonte, donde arranca la Copa la Tricolor.



"El otro día vine aquí al hotel de la selección y me está ayudando la gente, los periodistas, la selección me saca comida", señala Cascarita.



No todos los días son fútbol y alegría para este artista ecuatoriano del balón, que en cada paso del viaje vive dificultades e incluso en Brasil ha estado expuesto a ser atracado en varias ocasiones.

"Ha sido extenuante, muy sacrificado, a veces he tenido que dormir en las terminales, en los buses... Pero dando gracias a Dios estoy con vida", admite.



Bien conocido en Ecuador, donde asegura que tiene "un poco de nombre", su habilidad con el esférico le ha sostenido económicamente más de 40 años. "Y todo el dinerito que he ganado lo he invertido en hoteles, viajes, comida para ir con la Tricolor", agrega.

Cascarita en una entrevista en el 2011.

Su familia, que incluye una hija y dos nietos, conocen su pasión y le animan a continuar, asegura este oriundo de la provincia costera ecuatoriana de Manabí, dispuesto a continuar con su peripecia junto a la selección ecuatoriana mientras las fuerzas se lo permitan.



"Ahora no tengo hogar, no tengo novia ni mujer, pero mi novia y mi mujer es mi pelota y la piedra que cargo", afirma.



En el orden de lo futbolístico, este tenaz aficionado tiene claro que la Ecuador que entrena el colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez le darán este domingo "una alegría enorme" ganando a Uruguay.



"Mañana quiero que la moje (marque gol) Enner Valencia y también el Toño (Antonio Valencia)... Mañana tenemos que ganar a Uruguay, sé que es un partido difícil, pero Ecuador está en condiciones de ganar", apuesta Cascarita, que menciona el gran papel de la selección ecuatoriana sub-20, tercera del Mundial de Polonia.

Tiene entrada para acudir al Mineirao y también para ir al Fonte Nova de Salvador, donde Ecuador tiene el siguiente partido contra Chile el viernes 21. Lo difícil será llegar, pero este veterano de las Copas América no se arredra y apuesta por ver a la Tricolor en cuartos de final.



"Mi ilusión es clasificar a cuartos porque si no me voy triste. Seguir avanzando porque hay que aspirar a cosas grandes", finaliza Cascarita, que con sus balones, su piedra y sus malabares monta guardia en el hotel de Ecuador, al tiempo que recibe aportaciones para seguir sufragándose comidas, alojamientos y más viajes.