Felipe Caicedo se ejercita en su hogar a la espera de volver a las canchas con sus compañeros de la Lazio 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Felipe Caicedo está ansioso por retornar a las canchas. El actual delantero de la Lazio de la Serie A italiana dijo estar preparándose de la mejor manera en su hogar a la espera de que su club lo autorice para volver a los entrenamientos.

El futbolista de 31 años cumple su tercera temporada en Italia. Es una de las figuras de su equipo, que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a un punto de la Juventus, líder con 63 unidades luego de 26 jornadas.



Tras la paralización obligada de las competiciones europeas por la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19), ‘Felipao’ se ejercita en su hogar con rigurosidad para no descuidar su estado físico.



“Estoy entrenando bien en este período, tengo un pequeño parque cerca de mi casa y puedo trabajar allí. Intento hacerlo lo mejor posible, pero no es como entrenar en el campo del centro deportivo. Todavía hacemos nuestro trabajo, pero no es lo mismo”, manifestó en una entrevista para Lazio Style Channel.

El futbolista comentó que dialoga constantemente con sus compañeros, y que todos están ansiosos por retornar a la competencia. En palabras del goleador, ‘existe mucho optimismo en retornar el camino de la victoria. Hay mucha hambre de seguir ganando’.



A finales del 2019, Lazio se proclamó campeón de la Supercopa de Italia, al vencer a la Juventus de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. En aquel partido el ecuatoriano entró al minuto 82’, en reemplazo de Ciro Immobile.



Caicedo aprovechó para resaltar el cariño recibido por la afición, y aseguró que eso se debe a la entrega y el sacrificio que despliega sobre el terreno de juego. “Creo que soy un humilde hombre de vestuario que siempre trata de perseguir el bien del equipo antes del beneficio personal. Agradezco a los fanáticos porque siempre me han mostrado su amor”.



Sostuvo que parte de su éxito se debe a la confianza de Simone Inzaghi, a quien no dudó de catalogar como el mejor DT de Italia:



“El señor (Simone) Inzaghi siempre me ha enviado su confianza, sentimos de vez en cuando y él fue el primero en creer en mí. Quiero agradecer a mi técnico y su personal, debemos continuar ganando juntos. Siempre he sentido la confianza de Inzaghi y tengo una gran relación con él, es el mejor entrenador en Italia y lo seguirá siendo durante muchos años”, acotó.

🎙️ @FelipaoCaicedo in diretta a #LSC: “Siamo in attesa del via libera per tornare ad allenarci, sono a casa con la famiglia e stiamo tutti bene”



Live streaming 👉 https://t.co/yS64ASPfVP pic.twitter.com/VfgmFzbe62 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 30, 2020

También recordó una de las anotaciones más importantes que logró esta temporada. El 16 de diciembre del 2019, un gol agónico de ‘Felipao’ le dio la victoria a la Lazio en condición de visitante sobre el Cagliari, luego de estar abajo en el marcador. Los tres puntos le permitieron al equipo romano mantenerse en la pelea por el liderado de la Serie A.



“¿El gol en Cagliari? Me trae de vuelta a uno de los mejores días de mi carrera, fue una acción muy importante y una victoria fundamental para Lazio. Cuando veo ese objetivo, muchos pensamientos vuelven a mí. Trabajo para jugar juegos como el de Cagliari y, en consecuencia, espero jugar otras actuaciones similares”, agregó.



Caicedo dijo estar a la espera que el gobierno italiano emita una resolución favorable para el deporte, y que no se ocurra lo mismo que en Francia y Holanda, donde suspendieron definitivamente la temporada en sus ligas por la emergencia sanitaria.