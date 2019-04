Carneras UPS recibe con optimismo al  Barcelona en la SúperLiga Femenina

LEA TAMBIÉN

Con el cotejo entre Carneras UPS y Barcelona Sporting Club, previsto para las 19:30 de este viernes 26 de abril del 2019, se abre la primera fecha de SúperLiga Femenina de Fútbol. El partido se jugará en el estadio Valeriano Gavinelli de Cuenca.

Existe optimismo en Carneras UPS, dirigido por Éddisson Méndez. El DT contó que hace un mes ya se enfrentaron a Barcelona SC en un partido amistoso, jugado en Cuenca. El resultado fue favorable para el conjunto canario (1-0); sin embargo, se corrigieron los errores y se analizaron las debilidades del rival.



El campeonato se jugará con 22 clubes, con dos grupos de 11 equipos cada uno. La primera etapa se jugará bajo el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a la siguiente etapa, cuyo sistema será de 'playoffs'.

Los demás partidos



Sábado 27 de abril



En Machala, 13:00: Fuerza Amarilla vs. Deportivo Cuenca



En Quito, 14:00: El Nacional vs. América de Quito



En Quito, 15:30: Aucas vs. Independiente del Valle



En Quito, 16:00: Espuce vs. Deportivo Santo Domingo

Domingo 28 de abril



En Riobamba, 10:00: Olmedo vs. Técnico Universitario



En Ibarra, 12:00: Quito FC vs. Liga de Quito



En Quito, 15:30: Nañas vs. Universidad Católica



En Guayaquil, 19:00: Guayaquil City vs. Macará.