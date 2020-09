Carlos Rodríguez jugará hasta diciembre del 2020 en el Delfín de Manta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta que por fin encontró un equipo el uruguayo Carlos 'Paco' Rodríguez. El zaguero central aceptó salir del primer equipo de Liga de Quito con el fin de dejar su cupo de extranjero a Ezequiel Piovi. Esto, con la promesa de que los dirigentes le encontrarían un club para terminar la temporada.

Según reveló Esteban Paz, las opciones en el extranjero eran limitadas. En Uruguay el mercado estaba lento y en Argentina el torneo no había empezado. Por eso, una de las posibilidades que contemplaba la 'U' era que juegue en el equipo Atlético Kin, de la Segunda Categoría, con los que tienen convenio.



Esta oferta fue rechazada por el uruguayo. No se iba a permitir jugar en Segunda. Ante esta respuesta, los albos lograron gestionar su traspaso al Delfín de Manta.



"Me enteré que voy a Delfín, daré todo lo mejor de mí. Jugaré Copa Libertadores y eso es una motivación grande", expresó el defensa central en una entrevista con Área Deportiva.



Hasta este lunes 7 de septiembre, en horas de la mañana, Paco no había conversado con los dirigentes cetáceos, pero en Liga ya le notificaron sobre el traspaso. Ante esto, armó maletas y tenía previsto trasladarse vía terrestre a Manta.



"Todavía no he hablado con nadie de Delfín, en horas ya salgo, voy en auto. Primero voy yo y después va mi familia", dijo.



Rodríguez mantuvo varias reuniones con la dirigencia alba para determinar su futuro. Por ahora se resolvió que se rescindiera el contrato y en enero hacer uno nuevo.



"Hablé con Esteban Paz y la única manera de estar en otro equipo era rescindir y después hacer otro contrato", afirmó.



"Le deseo lo mejor a Liga de Quito, esto es momentáneo. Ahora voy a Delfín y daré lo mejor de mí", sentenció ‘Paco’.