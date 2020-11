El entrenador Carlos Queiroz confía en que Colombia jugará bien y se llevará puntos de Ecuador

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, se mostró confiado este domingo 15 de noviembre del 2020 en que su equipo jugará bien el martes ante Ecuador por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar de 2022, y se llevará puntos de su visita al estadio de la Liga de Quito.

"Yo estoy tranquilo de que vamos a hacer un buen partido en Ecuador. Estamos todos tranquilos y confiados en que podemos sacar un resultado para sacar puntos, que es lo más importante", dijo el portugués en una rueda de prensa en Barranquilla, desde donde la selección tricolor viajará este mismo domingo a Quito.



Queiroz, cuyo equipo cayó el viernes por 0-3 ante Uruguay en el estadio Metropolitano, manifestó que las eliminatorias suramericanas a la Copa del Mundo son las más difíciles y tiene los resultados "más inciertos, con más inexactitud".



"Ganamos un partido y estamos arriba, empatamos y estamos un poco más abajo, pero todos los equipos están en la cuarta fecha muy cerca. Entonces la preparación es tranquila para nosotros, muy determinada y con mucha convicción en nuestras capacidades, en el talento y el carácter de nuestros jugadores", expresó.



La selección colombiana es séptima con cuatro unidades y está a dos de la ecuatoriana, tercera por detrás del líder Brasil y de Argentina.



"Ecuador esta jugando muy bien, hace goles en cada partido. Es un equipo que conocemos bien, no solo por las observaciones que hemos hecho, sino porque hemos jugado contra ellos y conocemos sus fortalezas y debilidades", dijo.



Sobre el partido contra Uruguay, Queiroz manifestó que fue un momento "muy duro porque los mayores críticos del partido somos nosotros, los entrenadores y los jugadores".



"Aquí es donde se ve y se siente la casta de nuestros jugadores, que tienen una casta de campeones, de ganadores, y ellos descansaron, se recuperaron y estamos listos. Pasado es pasado y ahora hay que salir con todas las ganas en Ecuador a hacer lo que sabemos hacer, que es jugar bien al fútbol", aseveró.



Sin embargo, Queiroz no se contuvo y criticó al árbitro argentino Fernando Rapallini al que acusó de no pitar una falta en el área sobre Luis Díaz al minuto 35, cuando su equipo apenas perdía por uno a cero.



"En nombre del equipo de Colombia y los jugadores no entendemos cómo es posible que el árbitro no pitara un penalti sobre Lucho al minuto 35", afirmó el estratega.



Agregó: "Por qué no pitar ese penalti cuando un árbitro está a cuatro metros de una situación? Eso hoy es casi criminal, no encuentro otra palabra para mostrar la indignación que tengo".



Igualmente criticó a Rapallini por conceder un penalti dudoso a Uruguay, en el segundo tiempo, cuando el central Jeison Murillo derribó en el área a Rodrigo Bentancur, con lo que Luis Suárez convirtió desde los doce pasos el 0-2.



"Todavía quedan las dudas de si es Jeison el que toca al jugador de Uruguay o el jugador de Uruguay el que toca a Jeison", señaló.



Finalmente Queiroz dijo que tras el partido conversó con el seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, y reflexionaron sobre la situación que vive el fútbol por la pandemia de la covid-19 y manifestó que es difícil planificar los partidos cuando los equipos han perdido a tantos jugadores.



En el caso de Colombia, dijo que hoy no cuenta con los lesionados Falcao García, Yairo Moreno, Santiago Arias, Stefan Medina, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Luis Sinisterra, entre otros, mientras que Uruguay echa en falta a Federico Valverde.



"Para nosotros como entrenadores es un mundo diferente, para los jugadores es un mundo diferente, pero ustedes saben que en ningún momento el entrenador de Colombia llegó con lamentaciones, preocupaciones, porque ese no es mi trabajo, mi trabajo es estar listo y mostrar que la selección de Colombia está respondiendo con soluciones en todos los puntos de la cancha", expresó.