El directivo Carlos Manzur dice que buscarán a un nuevo DT para la Selección en Sudamérica o en el país

Los integrantes del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya buscan a un reemplazante para Jordi Cruyff, debido a su inminente salida como entrenador de la selección mayor. Ahora esperan contratar a un estratega sudamericano o local.

“El proceso de traer alguien de Europa no tiene condiciones. Hacia allá no vamos a mirar. Vamos a tener que buscar a lo mejor de Sudamérica y que conozca el fútbol ecuatoriano o lo mejor que hay en el país”, dijo en radio Sucre, de Guayaquil, Carlos Manzur, quien formar parte del Directorio.



Manzur reconoció que están molestos por la actitud del DT holandés-español, quien no regresó al país en la fecha acordada. Tienen el mismo malestar respecto a la renuncia del director deportivo, Antonio Cordón.



“Cordón es uno de los tops del mundo pero tomó una decisión en el peor momento de FEF y eso me deja mal sabor. Los dos (Cordón y Cruyff) se han portado muy mal con la dirigencia ecuatoriana porque los defendimos”, dijo el directivo.



Confirmó que la cláusula de indemnización que debería pagar el estratega, por el término del contrato, sería de USD 900 000. Sin embargo, no detalló la fecha en la que la FEF podría hacer efectivo el cobro.

