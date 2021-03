Carlos Garcés reconoce que cometió una falta en el primer gol de Barcelona, en el último empate ante Liga de Quito

Pablo Reppeto, DT de Liga de Quito, se quejó del arbitraje del partido que disputaron ante Barcelona, el pasado 20 de marzo de 2021. Según él, el Carlos Garcés cometió una falta en el primer tanto de los guayaquileños, acción que ahora fue reconocida por el propio delantero.

"La jugada repercute porque terminó siendo gol. Yo siempre reviso mis partidos y mis movimientos, y la verdad es que sí hay un empujón mío sobre Franklin (Guerra), pero no lo hago con intención", dijo el atacante de 31 años, en una entrevista para DirecTV.



La acción a la que se refiere, fue la que generó el primer gol de los amarillos. Garcés gana un balón aéreo, pero para hacerlo se apoya en Guerra, esa acción permitió que Emmanuel Martínez definiera dentro del área alba.



"Lamentablemente para ellos, me tocó disputar una pelota con Franklin, que le terminé poniendo la mano en la espalda y acabó siendo un gol para nosotros. Hubo contacto sobre Franklin, pero ya está, queda ahí; los árbitros son humanos", extendió el manabita.



Repetto se quejó de la acción, que no fue sancionada por el juez Luis Quiroz. A decir del estratega charrúa, ese error arbitral incidió en el resultado del encuentro, que finalizó igualado a dos goles por bando.



Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, también se refirió a esa acción como un error arbitral, pero evitó darle mayor importancia. El equipo capitalino marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con nueve puntos.



Barcelona, por su parte, es el líder de la clasificación, con 13 unidades. Ambos clubes se mantienen como invictos en el campeonato ecuatoriano de fútbol.