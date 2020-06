Carlos Garcés: 'Espero seguir sonando como refuerzo para Barcelona'

LEA TAMBIÉN

Carlos Garcés tendría los días contados en el Delfín de Manta. El futbolista aseguró que su contrato está por finalizar y que su futuro deportivo lo deja en manos de su representante. Ante esto, se especula de un posible fichaje a Barcelona.

La dirigencia torera anunció que están cerca de cerrar la contratación de un delantero nuevo. Según Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo del club, aseguró que el club podría fichar a un jugador del que estaban interesados a inicios del 2020.



"Con el Beto (Carlos Alfaro Moreno) estamos trabajando para fortalecer al equipo con un jugador interesante que quisimos a inicios de año. Siempre estuvo dentro del presupuesto, no alterará la parte económica", expresó Álvarez en una rueda de prensa.



Garcés, quien es una de las figuras del Delfín, aseguró que espera seguir sonando para reforzar al cuadro guayaquileño.



“A principios de año sonó, y espero que siga sonando. Todo queda en manos de mi representante”, dijo en una entrevista en radio Diblu, de Guayaquil.



El delantero manabita aseguró que a finales del año pasado pudo ser fichado por un equipo colombiano, pero la negociación no tuvo efecto y se quedó en Manta, donde ya lleva cuatro temporadas.



“Lo de Colombia estuvo muy cerca. Se estaba manejando a principios de año, pero lamentablemente no se pudo concretar. Creo que era una linda oportunidad para mí y para mi familia”, dijo.



El atacante también aclaró que en la Selección comandada por Jordi Cruyff se contactaron con él en marzo, antes de entrar en cuarentena por el covid-19.



“Sí tuve un acercamiento con el director deportivo, me habló cuando comenzó esta pandemia. No me supo decir si estaba convocado o no, pero me sentí bien de que se preocupen por uno”, aclaró.



Sobre su continuidad en el equipo cetáceo, aseguró que su tiempo en el club terminó. Que aspira a algo más y a volver a salir del país o jugar en un equipo grande del Ecuador.



“Acá en Delfín me han tratado muy bien, pero ya creo que he conseguido muchas cosas y aspiro a algo más. Quiero jugar en equipos grandes, sea acá o fuera del país”, dijo.



“Gracias a Dios hay algunas chances ahora y fuera del país. Estoy esperando que se decida lo mejor. Siempre va a depender de lo que se decida con Delfín, pero hay opciones”.