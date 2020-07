Carlos Galarza, vocal de Federación Ecuatoriana: ‘le pedimos a Francisco (Egas) que se mantenga a un lado de la designación del nuevo entrenador’

LEA TAMBIÉN

En la jornada del martes 21 de julio, los vocales del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se reunirán telemáticamente para analizar el tema de Jordi Cruyff y su salida de la Selección.

Las posturas siguen irreconciliables: el presidente Francisco Egas mantiene su idea de liderar las negociaciones para finiquitar con el neerlandés y traer a su reemplazo. Pero la mayoría de dirigentes no quieren que él maneje el tema de forma exclusiva: “le pedimos a Francisco que se mantenga a un lado de la designación del nuevo DT”, dijo hoy el vocal Carlos Galarza en radio Cobertura.



El vocal contó en la entrevista que dio positivo para covid-19 y se recupera en su casa. Galarza mantuvo sus críticas hacia Egas tras los hechos sucedidos con Jordi Cruyff, quien la semana pasada decidió no volver al país a dirigir la Selección. Él abandona la Ecuafútbol sin haber dirigido un solo entrenamiento.



Galarza dijo que pedirán a Egas que remita toda la información respecto a la situación contractual con Cruyff: sueldos pagados, situación del contrato, la posibilidad del finiquito. “Estamos pidiendo que para mañana nos dé la información precisa sobre cuánto se les pagó a los señores (sic), los acuerdos sobre la reducción de sueldos. Esa información por reglamento nos tiene que enseñar”.



Egas pidió la semana pasada al Directorio autorización para liderar las nuevas negociaciones, pero su pedido no encontró eco. El dirigente se alista para fichar un tercer cuerpo técnico en año y medio en funciones: Hernán Darío Gómez, contratado en el 2018 por Carlos Villacís y que dirigió únicamente la Copa América del 2019 y luego fue cesado el 1 de agosto. Su reemplazo fue Cruyff que llegó el 14 de enero y se marcha invicto: cero partidos dirigidos, cero entrenamientos y cero puntos.