¿Cuál será el futuro de Richard Carapaz después de la lesión, irá al Team Ineos?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz y el Team Ineos no han realizado ningún pronunciamiento luego de la exclusión del ciclista ecuatoriano de la Vuelta a España, por una fuerte contusión en el hombro derecho que sufrió por una caída.

El hecho ocurrió el pasado domingo 18 de julio de 2019 en un critérium (competencia Amateur) en Países Bajos, a donde acudió el ciclista sin tener la autorización del equipo. Según los portales españoles, el empresario de Carapaz firmó un contrato por USD 22 000, solo por participar en la prueba.



Team Ineos, al que iría el flamante ganador del Giro de Italia, se maneja bajo un estricto manual de disciplina. El presidente del grupo Ineos, el británico Sir Jim Ratcliffe, al momento de asumir el cargo –el pasado 2 de mayo de 2019- aseguró que retiraría su patrocinio si se descubre algún caso de dopaje.



“No tengo ningún interés en hacer trampas o acudir a sistemas de dopaje. El día que algo de eso entre en nuestro equipo, saldremos de él”, explicó el empresario a la cadena BBC.



“¿Cuál es la gracia de ganar una carrera haciendo trampas? No tiene sentido. Además, creo que si tenemos a los mejores del mundo y los mejores regímenes de entrenamiento, no hace falta esa clase de mejoras”, aseguró Ratcliffe, uno de los hombres más ricos de Inglaterra.



Ineos aún no ha hecho pública la vinculación de Carapaz el próximo 2020. Se habla que el equipo británico le ofreció un contrato de USD 1,7 millones anuales por dos temporadas. Ese rubro es 10 veces mayor al sueldo que recibe en Movistar Team español este 2019.



Ineos es la tercera compañía de productos químicos más grande del planeta. Y la empresa número 50 a nivel global. Da empleo a 20 000 personas en 171 ciudades de 24 países. Sus ventas en 2017 fueron de USD 60 000 millones.



Esta no es el primer patrocinio de Ineos. De hecho, da nombre al equipo ciclista que fuera conocido como Team Sky, ganador del Tour de Francia. Aunque va mucho más allá. Apadrina The Daily Mile, proyecto destinado a ayudar a los niños a mantenerse activos independientemente de sus circunstancias personales. Y patrocina al INEOS Team UK de la Copa América de Vela.



En el fútbol auspicia al OGC Niza, equipo de la Ligue 1 de Francia. Antes fue patrocinador del club suizo, el FC Lausanne-Sport.



Además, apoya un proyecto histórico. El Ineos 1:59 Challenge a través de cual Eliud Kipchoge busca romper la barrera de las dos horas en la maratón.