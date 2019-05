Richard Carapaz: 'Me complace saber que todo mi país me está viendo desde la distancia'

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) conservó la 'maglia' rosa de líder este domingo 26 de mayo de 2019 en Como, donde el italiano Dario Cataldo (Astana) ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia.

"Me complace saber que todo mi país me está viendo desde la distancia", declaró a la prensa Carapaz después de terminar la carrera en el quinto puesto y poco antes de subir al podio para la ceremonia por haber mantenido la maglia rosa. "Desde aquí les mando todo mi cariño", agregó.



"Nos hemos sentido muy bien, todos los compañeros y yo mismo", aseguró el deportista carchense. "Al final he entrado bien en el llano hasta su rueda y en meta hemos rascado algunos segunditos, que buenos son", valoró.

En la clasificación general, Carapaz elevó a 47 segundos su ventaja sobre Roglic, la víspera de la segunda jornada de descanso.