Richard Carapaz ya se entrena con mascarilla en las carreteras de Tulcán

Aún tiene en su poder las ocho ‘maglias rosas’ que recibió, por cada día de líder el Giro de Italia del 2019. Richard Carapaz empezó a entrenarse ya en la carretera para iniciar su año deportivo en agosto.

El carchense, que pasará su cumpleaños en su casa luego de tres años, dijo que el uso de la mascarilla es algo incómodo. “Me la colocó cuando paso por los lugares poblados, luego me la retiro”, dijo la tarde de este viernes 15 de mayo.



Salió a la carretera desde hace una semana, cuando recibió autorización del alcalde de Tulcán, pero con la obligación de cumplir con todas las normas sanitarias, debido al covid-19. “Entrenar en casa no es lo mismo que en la ruta, pero estoy bien, físicamente no he perdido la forma”.



Estará en el Strade Bianche el 1 de agosto, luego correrá las siete etapas de la Tirreno Adriático, del 7 al 14 de septiembre. Incluyó en su agenda, al Mundial que se disputará en Suiza y estará listo para el Giro de Italia, del 3 al 25 de octubre.



“Tenemos el tiempo suficiente, los tres eventos servirán de preparación para el Giro”.

Quiere ir al Mundial a pelear la medalla. “El país debe aprovechar los 4 cupos para la prueba de ruta en la categoría Senior y otros cuatro cupos en la Sub 23. En las dos se puede pelear la medalla”.



Luego quiere defender su título en el Giro de Italia. Sabe que ahora ya no es un ciclista anónimo, es a quien hay que neutralizar. “Los ocho días que fui líder el año pasado, ya sentí esa presión. También en el Tour Colombia, de febrero. Estaban pendientes de lo que yo hago. Vamos a trabajar para llegar en las mejores condiciones”.



Carapaz reveló que el trofeo Infinito, que ganó el año pasado no está en su poder. Se quedó en España junto a su bicicleta, con la que se consagró en el Anfiteatro de Verona.



"En este momento no tengo el trofeo. Se quedó en España con la bicicleta rosa. Quería tener todo junto y esperaba hacer algo bonito, pero por esta pandemia no se pudo", dijo.