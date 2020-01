Richard Carapaz aprende de Froome en el Team Ineos

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz se reencontró en el Team Ineos con el colombiano Sebastián Henao, luego de 10 años.

Cuando eran talentos emergentes del pedal, se conocieron en las competencias de Colombia. Ahora, disfrutan de su nueva etapa en el equipo británico, uno de los más poderosos del World Tour.



Las inversiones del Ineos confirman su poderío. El equipo fichó a ‘Richi’ por tres años con un salario anual cercano al USD 1,7 millones.



El tricolor ratifica que se encuentra en una nueva fase de su ascendente carrera, tras ganar el título del Giro de Italia, en la temporada pasada.



“No me siento un extraño aquí. Soy parte de una estructura donde ahora sé lo que es ser un ciclista profesional”, advirtió el ecuatoriano, de 26 años, en una entrevista difundida por su nueva escudería a través de sus redes sociales.



En el Ineos también se ha juntado con Chris Froome, a quien veía por televisión en su juventud. El británico era su referente y ahora quiere aprender de su experiencia.



“He hablado con Froome. Puedo aprender mucho de él y de los profesionales de este equipo”, dijo el carchense.



Otro de sus reencuentros en Ineos fue con el cafetero Egan Bernal, de 23 años, y quien se convirtió en la revelación del ciclismo mundial al ganar el Tour de Francia, en el 2019.



Precisamente, ambos serán los líderes del Giro y el Tour. El galés Dave Brailsford, director del Ineos, reveló que el carchense defenderá la ‘Corsa Rosa’, mientras que el colombiano lo hará en la competencia de Francia.



“Tenemos grandes expectativas: ¡Egan es el campeón del Tour y yo del Giro! Además, tenemos una amistad muy buena. Con él también nos conocemos desde hace varios años. Es un lazo especial”, anticipó el ciclista nacional, quien ahora se encuentra en Ecuador.



‘Richi’ tiene previsto trasladarse a Colombia el 25 de este mes para realizar una concentración de 15 días con sus compañeros Jonathan Jhonatan Narváez (también ecuatoriano) y los colombianos Bernal, Henao, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera.



Será un equipo sudamericano que intervendrá del 11 al 16 de febrero, en el Tour de Colombia. Para los tricolores y sus compañeros, será el estreno en una competencia oficial del 2020 con su nuevo buzo.



“Volver a Colombia es muy bueno. He estado en otras ocasiones y esta vez es perfecta porque vamos muy fuertes. Será nuestra mejor versión para el Tour Colombia”, expresó Carapaz.



Para el director Brailsford, Bernal y Carapaz son los ‘patrones’ del equipo aunque no se olvida de Froome, quien se recupera de la caída sufrida en el Dauphiné.



“Chris Froome todavía anhela esa gran quinta victoria y está trabajando muy duro para volver al nivel requerido”, expresó el especialista.



Ineos también deposita sus esperanzas este año en el británico Tao Geoghegan Hart, Narváez, el ruso Pavel Sivakov y el colombiano Ivan Sosa.