Richard Carapaz confirmó su presencia en el Mundial de Ciclismo de Italia y en la Vuelta a España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como un aprendizaje, que dejó muchas enseñanzas, calificó Richard Carapaz su participación en el Tour de Francia que concluyó el 20 de septiembre de 2020. Un día después, el ciclista ecuatoriano hizo una evaluación, desde Europa sobre esta presencia.

“Se puede sacar provecho de todas enseñanzas y buscar el título, es algo posible”, expresó.



Dijo sentirse feliz de aquella decisión de entregar la victoria de la etapa 18 a su compañero Michal Kwiatkowski. “Fue una decisión nuestra, los directores deportivos nos dieron esa libertad. Fue un día muy emotivo y esa fotografía del ingreso a la meta quedará en la historia del Tour por lo menos unos 10 años”



Confirmó que el domingo próximo estará presente en el Mundial de Ruta en Imola, Italia. “El recorrido, de 250 km tiene mucho desnivel. Es un circuito muy duro, pero que está acorde a nuestras condiciones”.



Compartirá participación con Jhotanan Caicedo y los dos primos Cepeda, Jefferson y Alexander. “En los últimos meses ellos han sumado experiencia. Ya sabemos a lo qué nos enfrentaremos. Haremos lo mejor posible para hacer un buen Mundial”.



Añadió que gestiona con su Team, el Ineos Grenadiers, la presencia de auxiliares, un mecánico y una masajista para la selección nacional. “La dirigencia está mirando el tema de las inscripciones y el tema de los hoteles”. Recalcó que la inscripción a última hora es una constante en la dirigencia nacional, “es algo que vivimos todos los años”.



Confirmó su presencia en la Vuelta a España que comenzará el 20 de octubre. “Vamos a estar de co-líder junto con Cris Froome”, puntualizó e informó que Jhonatan Narváez irá al Giro de Italia, competencia que comenzará el próximo 3 de octubre.



Espera lograr una buena actuación pues se trata de la tercera participación tras el debut en el 2017 y el 2018. “Las dos primeras etapas tienen llegada en montaña y se realizarán en la zona donde residía, en Pamplona”.



Y, dijo que no siente nostalgia por su ausencia en el Giro de Italia, donde iba a defender el título que logró el año pasado. "Me siento contento de lo que he vivido en el Tour, es algo espectular y sé que el país lo disfrutó mucho"