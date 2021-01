El capitán del Santos está listo para la final de la Libertadores tras superar el covid-19

El volante Alison, capitán del Santos, afirmó este 29 de enero de 2021 que está 100 % preparado para el partido frente al también brasileño Palmeiras por el título de la Copa Libertadores, pese a que contrajo covid-19 este mismo mes. El juego está previsto para las 15:00 de este 30 de enero.

Aunque Alison volvió a dar positivo en la última prueba de covid a la que fue sometido, la Conmebol autorizó al Santos a alinearlo en la final de la Libertadores debido a que el jugador realizó todo el proceso de aislamiento protocolario.



"Estoy bien. Fui diagnosticado con covid el 15 de enero pero cumplimos todo el protocolo correctamente (diez días de aislamiento) con el apoyo del club", afirmó el capitán del Santos en la rueda de prensa que concedió en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que será el escenario de la final el sábado.



"Hice todos los exámenes que tenía que realizar y me estoy sintiendo bien. Estoy entrenando desde el lunes con el resto del grupo. Estoy en un 100 %", agregó Alison, cuya alineación en la final fue prácticamente confirmada por el técnico del Santos, Alexi Stival Cuca, sentado a su lado en la rueda de prensa.



La presencia del volante en la final será posible gracias a que el protocolo de seguridad de la Conmebol considera que, tras el undécimo día del inicio de los síntomas de la enfermedad, la persona infectada ya no transmite el virus.



Alison afirmó que es difícil hablar de un favorito en el partido del sábado pese a que el Palmeiras llega a la final como el mejor equipo de la Libertadores y a que no enfrentó las crisis administrativa, financiera y hasta futbolística que tuvo que vivir el Santos en los últimos meses.



"En la cancha son once contra once. Creo que será un partido muy equilibrado. Será una final y espero que mañana podamos estar en un día perfecto para quedarnos con el título", afirmó.



"En la final están los dos mejores de toda la competición. El Palmeiras llega con sus méritos pero nosotros también. Y en la final serán dos clubes grandes que repetirán un clásico paulista de mucha tradición. En los últimos años los dos clubes se enfrentaron para decidir varios campeonatos y mañana no será diferente. Será un partido muy equilibrado que se definirá en los detalles. El que se equivoque menos se queda con el título", agregó.



Admitió que nadie en el Santos puede escapar de la actual presión por el título por tratarse de un equipo grande que ya ha ganado la Libertadores en tres oportunidades, pero alegó que, en su camino hasta la final, el equipo ya superó varias dificultades.



"Tuvimos excelentes partidos pese a que nuestro camino hasta la final fue difícil. Enfrentamos equipos duros y de tradición que están acostumbrados a disputar la Libertadores, como Gremio y Boca Juniors. Fue un camino difícil y largo y eso nos preparó para estar en la final. Por eso esperamos un día perfecto el sábado, para concluir con éxito esta trayectoria", dijo.