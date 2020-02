Fanáticos de Olimpia reciben a Adebayor, quien jugará contra Delfín en la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Una multitud de fanáticos recibió este viernes 14 de febrero del 2020 al delantero togolés Emmanuel Adebayor, ex Real Madrid y ex Manchester City entre otros, a su arribo al aeropuerto internacional de Asunción para incorporarse al Olimpia, tetracampeón del fútbol paraguayo, con miras a su participación en la Copa Libertadores 2020.

A los cantos de “Manolito, Manolito”, como le decían en el Real Madrid, y “esta es tu gente Adebayor”, centenares de hinchas del Olimpia recibieron al jugador africano, de 35 años, quien exhibió una bandera del club con la leyenda: “Ya estoy aquí”, con el agregado del numeral 25.



Se trata del número de la camiseta que utilizará en el conjunto que dirige el argentino Daniel Garnero, uno más que su ex compañero en el Manchester de 38 años, Roque Santa Cruz, goleador del fútbol paraguayo, quien utiliza el número 24.



“Llego para pelear por el campeonato y por la Copa Libertadores” , dijo Adebayor en un mensaje en inglés.



Olimpia integra el Grupo G de la Libertadores en el que tendrá como rivales al Santos de Brasil, Defensa y Justicia de Argentina y el Delfín de Ecuador.

Un fanático del equipo de fútbol olímpico de Paraguay da la bienvenida al jugador de fútbol de Togo, Emmanuel Adebayor, a su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi el 14 de febrero de 2020 en Luque, Paraguay. Foto: AFP

Además de Adebayor, cuya contratación dijeron que se debe mucho a la gran amistad que lo une con Santa Cruz, Olimpia también se aseguró la venida del delantero Derlis González, ex Santos y Dinamo de Kiev.



“Adebayor no viene de paseo”, dijo el presidente del Olimpia, Marcos Trovato.



El representante del ídolo africano, Rodrigo Codas, dijo que el jugador no hizo ningún pedido raro.



“Cuando empezamos la negociación pensé que podía exigir algún camello o algo así, sin embargo, pidió lo normal, lo que pide cualquier futbolista de élite, una camioneta para poder trasladarse, una casa cómoda en un barrio seguro y cosas así”, comentó Codas.



Miguel Brunote, tesorero de Olimpia, admitió que Adebayor tendrá el mejor salario en la historia del fútbol paraguayo.



Dijo que Olimpia compitió con Boca Juniors para contar con el artillero.



El representante Codas sostuvo que la presencia del togolés en Paraguay “tuvo un poco que ver que Olimpia fue el club que primero lo buscó, el que nunca bajó los brazos”.