Chito Vera se enfrentará en noviembre al ‘Ninja’ Cannetti en UFC Argentina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marlon Vera se entrena en Irvine, California, Estados Unidos, previo a lo que será su participación en el evento UFC Argentina, que se realizará el 17 de noviembre de 2018. El peleador ecuatoriano se enfrentará al local Guido Cannetti.

“Nos vemos pronto Argentina. Voy a afilar los machetes y se dará el show como de costumbre. Ya verán porque soy la cara del MMA (artes marciales mixtas) latino”, tuiteó el ecuatoriano, días atrás, cuando se hizo oficial su pelea.



El evento se realizará en el Parque Roca Arena, de Buenos Aires, que tiene capacidad para 15 000 espectadores. Vera continuará su entrenamiento en territorio norteamericano, donde radica con su familia, desde el 2016.



‘Chito’ ganó su último combate, ante el chino Wuliji Buren, durante el evento UFC 227, que se realizó en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado 4 de agosto. El combate abrió la velada de esa noche.



Por su parte, el ‘Ninja’ Cannetti peleó por última vez en mayo del 2018. El gaucho ganó su combate, por decisión unánime luego de tres rounds, ante el chileno Diego Rivas. Ese evento se realizó en Santiago, Chile.

​



Estas son las peleas estelares y preliminares del evento, que se realizará en noviembre próximo:



Estelares

Santiago Ponzinibbio vs. Neil Magny (pelea estelar)

Khalil Rountree Jr. vs. Johnny Walker – Peso Semi Completo

Alessio Di Chirico vs. Jared Cannonier – Peso Medio

Guido Cannetti vs. Marlon Vera – Peso Gallo

Cynthia Calvillo vs. Poliana Botelho – Peso Paja



Preliminares

Cezar Ferreira vs. Tom Breese – Peso Medio

Enrique Barzola vs. Nad Narimani – Peso Pluma

Michel Prazeres vs. Bartosz Fabinski – Peso Welter

Veronica Macedo vs. Maryna Moroz – Peso Mosca

Claudio Puelles vs. Devin Powell – Peso Ligero

​