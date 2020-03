Cañar tiene su base de futbolistas en Azogues

LEA TAMBIÉN

Jack Guamán es el más entusiasta de los alumnos de la escuela de fútbol 16 de Abril que funciona en Azogues. Con atención escucha las instrucciones del técnico Jenner Quizhpi y las ejecuta en la cancha del estadio de la Federación de Cañar.

En este escenario, en la parte baja de la ciudad, también hay niños, adolescentes y jóvenes que practican atletismo. Unos corren en la pista de tierra y otros saltan con la garrocha. Mientras, en los costados y a la entrada del estadio, padres y madres de familia observan el accionar de sus hijos.



Guamán, de 14 años, viste una camiseta tricolor: amarilla, azul y rojo, pero no es la original. Lleva el número 1 en su pecho y en la espalda, aunque su función es volante de marca. En la fase de calentamiento corretea detrás del balón y lo domina con serenidad.



Él y el resto de sus compañeros se entrenan de lunes a viernes con el sueño de convertirse en profesionales. “Quisiera jugar en Barcelona de Ecuador”, anhela Guamán. Hay otros alumnos que visten las camisetas de Argentina y de Barcelona de España. En ambos casos, el nombre de Lionel Messi sobresale en el dorsal.



La escuela de fútbol 16 de Abril surgió hace cuatro años con un reducido grupo de alumnos. La acogida de los padres de familia ha sido favorable, por los resultados alcanzados, ahora son más de 100 integrantes de entre 5 y 17 años. De esa lista, 23 son mujeres.



Una de las mayores satisfacciones de Quizhpi es que algunos de sus alumnos: hombres y mujeres, representaron al Cañar en los Juegos Nacionales de Menores del 2019, en Cuenca. No obstante, el objetivo es que sus dirigidos formen parte de equipos profesionales.



El estratega cañarense destaca que sus alumnos llegan a los entrenamientos procedentes de Zhimpi, Guapán, Biblián, Chuquipata y Charasol, así como de comunidades indígenas cercanas. “Son adolescentes y jóvenes de escasos recursos económicos que sueñan con triunfar como futbolistas”.



Quizhpi, quien recibe la ayuda de Marlon Rosero, tiene cinco años de experiencia como DT. Como futbolista fue seleccionado nacional Sub 17 y Sub 20 y asegura que llegó hasta el plantel de reserva del Barcelona. Su principal referente es el montenegrino Dussan Drascovic, quien fue su DT.



Los entrenamientos en la cancha del estadio federativo son en horario matutino y vespertino, de lunes a viernes.



En los últimos cinco años, el fútbol ha ganado espacio en Cañar y, consecuentemente, el número de escuelas se ha incrementado en la provincia. Ese particular, a criterio de Rosero, ha servido para que haya mayor competitividad en los torneos locales. “Eso es bueno, porque hay más futbolistas para las selecciones de Cañar”.



Nicole Cárdenas, de 13 años, se siente satisfecha porque todavía no cumple un año en la escuela fútbol y ya representó a Cañar en los Juegos de Menores, en noviembre pasado.



Fernanda Minchala, de 16 años, se siente feliz de llegar todos los días a los entrenamientos. Ella es alumna del Colegio Juan Bautista y su meta en los próximos días es representar a la selección de su plantel en los Juegos Intercolegiales de Azogues.



Quizhpi está convencido que existe talento para el fútbol en Cañar y lo que falta es más trabajo en las divisiones formativas. Para ganar roce, los fines de semanas realizan amistosos. Compiten en torneos locales y en Cuenca.