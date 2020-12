Estos son los canales en los que se verán los partidos en horario unificado de la fecha 14 de la LigaPro

La LigaPro oficializó que los partidos de la fecha 14 de la segunda etapa del torneo, que definen al líder y los descensos, se disputarán en horarios unificados, este 16 y 17 de diciembre de 2020. Con ello, los clubes llegarán a sus partidos sin conocer los resultados de sus rivales directos.

Para esto la operadora DirecTV, habilitó cuatro canales en los que saldrá la señal de GolTV, para que los aficionados puedan escoger el partido de su club o ver en vivo todos los juegos. Las otras operadoras que ofrecen el servicio de GolTV todavía no oficializan cómo será la televisación de esta jornada.



Barcelona, Emelec y Liga de Quito, se mantienen en la pelea por ganar la etapa. Mientras los clubes guayaquileños buscan forzar las finales para definir al campeón del 2020, los albos siguen en pelea por ganar la segunda vuelta y levantar el trofeo de manera directa.



En la zona del descenso, Liga de Portoviejo y El Nacional también buscan sumar puntos y esperan por un resbalón de Deportivo Cuenca, Orense y Mushuc Runa. Manabitas y quiteños son los principales opcionados para jugar en la Serie B durante el 2021.



En esta jornada también podrían definirse los cupos a los torneos internacionales. La fase regular del campeonato finalizará el próximo 20 de diciembre, mientras que las hipotéticas finales se disputarían el 23 y 27 del mismo mes. Estos son los canales que transmitirán los juegos:



Miércoles 16 de diciembre (19:00)



Barcelona vs Mushuc Runa, en el estadio Monumental (658 en SD y 1658 en HD).



Técnico U. vs Guayaquil City, en el Bellavista (697 en SD y 1697 en HD).



Delfín vs Liga de Quito, en el Jocay (698 en SD y 1698 en HD).



Dep. Cuenca vs Emelec, en el Alejandro Serrano (699 en SD y 1699 en HD).



Jueves 17 de diciembre (horarios por definirse)



El Nacional vs Macará, en el Olímpico Atahualpa (658 en SD y 1658 en HD).



Aucas vs U. Católica, en el Gonzalo Pozo (697 en SD y 1697 en HD).



Olmedo vs Liga de Portoviejo, en el Olímpico de Riobamba (698 en SD y 1698 en HD).



Ind. Del Valle vs Orense, en el Rodrigo Paz (699 en SD y 1699 en HD).