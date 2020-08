La canadiense Andreescu renuncia a defender título del Abierto de EEUU

LEA TAMBIÉN

La canadiense Bianca Andreescu anunció este jueves 13 de agosto del 2020 que no viajará a Nueva York para defender su título de campeona del Abierto de tenis de Estados Unidos, señalando que la pandemia de coronavirus contribuyó a que no pudiera prepararse bien para el torneo.

"Después de muchas discusiones con aquellos más cercanos a mí, he tomado la difícil decisión de no volver a Nueva York este año", dijo Andreescu en un mensaje a sus aficionados en Instagram.



"He dado este paso para concentrarme en mi estado físico y asegurarme de volver lista para jugar a mi más alto nivel", señaló la jugadora, de 20 años.



"Los desafíos imprevistos, incluida la pandemia de Covid, han comprometido mi capacidad para prepararme y competir al grado necesario para jugar a mi más alto nivel".



Con la ausencia de Andreescu y la del español Rafa Nadal, quien renunció a viajar a Nueva York por los riesgos de la pandemia, el Abierto de Estados Unidos (31 de agosto - 13 de septiembre) estará huérfano de sus dos ganadores en categorías individuales de 2019.



Andreescu resaltó que su victoria en la final del Abierto de 2019 frente a Serena Williams "ha sido el punto culminante de mi carrera hasta ahora".

"Extrañaré no estar allí", reconoció la canadiense, que actualmente ocupa la sexta posición del ranking de WTA.



La ausencia de Andreescu se suma a otras sensibles bajas en el cuadro femenino como la australiana Ashleigh Barty, número uno mundial, la ucraniana Elina Svitolina (5), la holandesa Kiki Bertens (7) y la rusa Svetlana Kuznetsova (32), ganadora del Abierto en 2004, quienes renunciaron por los riesgos de la pandemia.



El Abierto también confirmó este jueves la ausencia de la francesa Fiona Ferro, ganadora la semana pasada del torneo de Palermo, el primero del circuito de la WTA tras cinco meses de suspensión por el coronavirus.



La estadounidense Serena Williams, quien está a un título de igualar el récord de 24 trofeos de Grand Slam de Margaret Court, tiene previsto competir en el Abierto, que este año se disputará a puerta cerrada.



Andreescu será sustituida en el cuadro principal por la bielorrusa Olga Govortsova, número 135 del ranking de WTA.