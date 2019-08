El ciclista Alfredo Campo está ‘virtualmente’ en Tokio 2020

LEA TAMBIÉN

Alfredo Campo le da su propio significado a las palabras. El medallista de oro en el BMX de los Juegos Panamericanos de Lima alista maletas para continuar con su agenda de competencias en Estados Unidos y cerrar una de las mejores temporadas de su vida.

“Se podría decir que estoy virtualmente clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque allá irán los 20 primeros de la clasificación Mundial. Actualmente estamos en el ‘Top’ 5”, dijo el cuencano, de 26 años, que el domingo pasado contrajo nupcias.



Mira a la pista de bicicrós como la vida misma. “Uno sabe a dónde quiere llegar pero en el camino hay subidas y bajadas. Hay temporadas que vuelas y en otras que te caes. Uno se levanta con más fuerza y sigue a la meta, donde se cumplen sueños”. Añade que una curva es un cambio de dirección, pero que jamás “dejas de mirar el horizonte”.



La palabra rendirse no está en su diccionario. “Porque no habría cumplido mis sueños”. Y recuerda que cuando tenía 14 años, les dijo a sus profesores del colegio que quería ser piloto profesional de BMX. “Se burlaron. Nunca me rendí, dejé mi casa a los 16 años y me fui a vivir a Estados Unidos, porque allá hay pistas que me ayudan a crecer como deportista. Trabajé día y noche hasta cumplir mis sueños”.

Este año comenzó la temporada en el puesto 28 en el escalafón mundial. Hoy está dentro de los 5 primeros. Logró un segundo lugar en el Circuito Mundial y espera este mismo año alcanzar una victoria. “Hasta los Juegos Olímpicos restan 15 fechas. En estos eventos compito contra los pilotos que me encontraré en Tokio. Eso me ayudará a llegar en la mejor forma”.



Quiere llegar a las Olimpiadas en el mejor momento de su vida deportiva, porque también quiere de regreso traer la presea para mostrarla y compartirla. Ayer, regaló algunas réplicas de la que ganó en Lima “porque no es solo mía, es de los 17 millones de ecuatorianos. Esta medalla hace que todo lo que hacemos tenga sentido. Cada vez que estoy en el partidor me siento orgulloso de portar los colores del país más lindo del mundo”.



Quiere con esta medalla rendir un homenaje “a ese trabajador que madruga todos los días, pese a las adversidades. Ellos son verdaderos campeones”.

En este contexto, pedalear por un país se vuelve una misión que disfruta. “Estamos en el camino correcto al nuevo objetivo”. Ese es ganar la medalla olímpica.

El azuayo Alfredo Campo consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, la tarde del 9 de agosto del 2019. Foto de la cuenta Twitter @ECUADORolimpico

Siente orgullo que los niños le vean como un referente, “a ellos les digo que sueñen, que entrenen mucho. Soy un reflejo de que se puede lograr”. Para Alfredo, el BMX es una escuela donde se aprende valores y el lazo familiar se afianza porque las familias (papa, mamá y hermanos) siempre acompañan a los pequeños en la pista.



Y le dice gracias a su familia. A sus padres y a su esposa por el respaldo incondicional. A su equipo 593, porque han contribuido a lograr una carrera deportiva que cosecha los mejores resultados. Gracias a sus familiares y las empresas privadas “que me han permitido viajar por el mundo”.



Agradece el respaldo del Plan de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte. Y también de Thomas Allier, entrenador que le da indicaciones por redes sociales o por celular, porque vive en Francia. Sin embargo, los progresos deportivos están a la vista. “Cada pedalazo nos hace más fuerte, más si lo hacemos por un país”.