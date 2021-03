El campeonato de la Serie B se iniciará el 17 de marzo y se presentó el calendario 

El 17 de marzo arrancará el campeonato nacional de fútbol de la Serie B 2021. La LigaPro anunció el calendario de partidos para las dos etapas. Este año serán 10 equipos en competencia por los dos cupos de ascenso a la Serie A. Los dos últimos descenderán a la Segunda Categoría del 2022.

La LigaPro confirmó el sistema de Campeonato. Serán dos etapas de todos contra todos. En la primera rueda serán 18 fechas y en la segunda 18 más. Es decir, cada club tendrá 36 partidos en la temporada. David Constante, el director de competiciones de la LigaPro, explicó que este año se jugarán partidos los martes, miércoles y jueves.

Presentamos el Fixture de la LigaPro Serie B 2021⠀

— LigaPro (@LigaProEC) March 4, 2021