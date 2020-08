El Campeonato ecuatoriano vuelve con el protocolo de la LigaPro y la vigilancia del COE Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después de cinco meses de paralización, el campeonato ecuatoriano de fútbol se reanuda este viernes 14 de agosto. La quinta fecha se completará con los seis juegos que faltan. Previo al retorno, la Comisión Médica de la LigaPro trabajó en un protocolo estricto para todos los protagonistas del fútbol.