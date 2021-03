El campeonato ecuatoriano de fútbol se reinicia el 31 de marzo. Así quedaron los horarios de la sexta y séptima jornada

La LigaPro, organizadora del campeonato ecuatoriano de fútbol, anunció las fechas y los horarios de las jornadas 6 y 7 que se jugarán a partir del 31 de marzo de 2021, cuando se reanude la competencia. El torneo se suspendió debido al microciclo de la selección nacional.

Curiosamente, el torneo se retomará con un partido de la séptima jornada. Aucas y Guayaquil City adelantaron sus partidos -ante Delfín y Orense, respectivamente- debido a que se enfrentarán por la Copa Sudamericana, el 8 de abril.



La regularidad del campeonato se retomará a partir del 1 de abril, cuando inicie la sexta jornada, que finalizará el domingo 4 de abril. En esta fecha, Independiente del Valle buscará seguir su ascenso en la tabla, ante el líder, Barcelona.



Así quedó el calendario de los partidos:



FECHA 6



Jueves 1 de abril

Universidad Católica vs C.D. Macará.

Hora:17:30

Estadio: Olímpico Atahualpa



C.D. Olmedo vs C.S. Emelec.

Hora: 20:00

Estadio: Olímpico de Riobamba



Sábado 3 de abril

Delfín S.C. vs Deportivo Cuenca.

Hora: 14:30

Estadio: Jocay de Manta



Liga de Quito vs. Mushuc Runa

Hora: 17:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado



Barcelona S.C. vs Independiente del Valle.

Hora: 20:00

Estadio: Monumental



Domingo 4 de abril

Orense S.C. vs Manta F.C.

Hora: 13:00

Estadio: 9 de Mayo



9 de Octubre vs S.D. Aucas.

Hora: 15:30

Estadio: Alberto Spencer



Técnico Universitario vs Guayaquil City.

Hora: 18:00

Estadio: Bellavista de Ambato



​FECHA 7



Miércoles 31 de marzo (Partidos adelantados por la Sudamericana)

S.D. Aucas vs Delfín S.C.

Hora: 15:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda



Guayaquil City vs Orense SC

Hora: 17:30

Estadio: Christian Benítez



Jueves 8 de abril

Mushuc Runa vs. Olmedo

Hora: 15:30

Estadio: Cooperativa Mushuc Runa



Deportivo Cuenca vs Barcelona S.C.

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar



Viernes 9 de abril

Manta F.C. vs Técnico Universitario.

Hora: 19:00

Estadio: Jocay



Sábado 10 de abril

Independiente del Valle vs Universidad Católica.

Hora: 14:30

Estadio: Banco Guayaquil



C.D. Macará vs 9 de Octubre.

Hora: 17:00

Estadio: Bellavista



C.S. Emelec vs Liga de Quito

Hora: 20:00

Estadio: George Capwell