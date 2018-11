Campeón olímpico vende medallas: 'A veces me dan ganas de llorar'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El único alemán que ha sido campeón olímpico en los 100 metros, Armin Hary, venderá su abultada colección de trofeos a un particular en Estados Unidos, confirmó el ex deportista de 81 años en una entrevista que publica este 17 de noviembre del 2018 el diario 'Die Welt'.

"Cuanto más se acerca el 15 de diciembre, la fecha en la que vienen a buscar los trofeos, peor duermo", contó Hary. "Todo esto me exaspera mucho. A veces me dan ganas de llorar".



Lo que más indigna a Hary es el hecho de que sus dos medallas de oro de los Juegos Olímpicos de 1960, sus placas de los campeonatos europeos de 1958, sus medallas de récord mundiales, sus zapatillas con clavos, sus copas y sus diplomas acaben en el extranjero.



"Es triste que todo lo que conseguí para Alemania sea más valorado en Estados Unidos que en mi patria", se lamentó Hary. El comprador estadounidense quiere exponer los trofeos en museos de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.



El contrato de venta puede ser revocado en cualquier momento si se encuentra un interesado en Alemania, explicó Hary. "Pero no regalo nada", aclaró el ex atleta. Preguntado sobre la razón por la que puso todo a la venta, Hary explicó que no tiene a nadie que pueda hacerse cargo.



"¿Qué pasaría si me sucede algo de repente?Las cosas podrían acabar en un mercado de pulgas. Me da un ataque de solo pensarlo".