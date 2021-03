El campeón mundial brasileño Branco, ingresado con covid en hospital de Brasil

El exlateral brasileño Cláudio Ibraim Vaz Leal "Branco", campeón en el mundial de fútbol de Estados Unidos 1994, se encuentra ingresado con covid-19 en un hospital de Río de Janeiro, según medios locales.

El estado de salud de Branco, quien actualmente es coordinador de las categorías inferiores de la selección brasileña, no fue divulgado por el Hospital CopaStar, donde permanece ingresado. La información fue publicada por el grupo O'Globo.



Fuentes del hospital confirmaron este jueves a Efe que el exjugador está ingresado y no desmintieron que sea por covid-19. Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) optó por no comentar el asunto.



Según el portal GloboEsporte, Branco es uno de los seis infectados con el SARS-CoV-2 detectados hasta el momento, que recientemente viajó con la selección brasileña sub18 a la ciudad de Recife, en el nordeste del país, para una serie de entrenamientos y partidos amistosos.



De acuerdo con el citado medio, todos los contagiados "presentan una buena recuperación" y están aislados, así como el resto de los integrantes de la delegación que dieron negativo en los test realizados al volver de Recife.

Entre los afectados por el virus también figura el técnico de la selección brasileña sub18, Dudu Patetuci, así como el preparador físico Igor Cotrim.



Branco fue una de las piezas fundamentales del combinado que se proclamó campeón en el Mundial de Estados Unidos 1994, a los mandos del técnico Carlos Alberto Parreira y liderado en el campo por el delantero Romário de Souza.



Cuatro años antes, en el Mundial de Italia, el lateral izquierdo protagonizó un momento controvertido y rodeado de misterio en los octavos de final frente a Argentina, que se decantó a favor de la Albiceleste gracias al solitario tanto de

Claudio Cannigia.



En el episodio conocido como Agua Bendita, se dice que el fisioterapeuta argentino Miguel di Lorenzo ofreció bidones de agua a los jugadores, entre ellos a Branco, quien aseguró que sintió mareos tras beber de las botellas.

Posteriormente, el defensa brasileño denunció que podrían haberle echado alguna sustancia al agua e incluso Maradona llegó a bromear sobre ello, pero el técnico Carlos Alberto Bilardo lo negó