El campeón de la LigaPro 2020 se definirá por penales en caso de igualdad 

Barcelona Sporting Club y Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrentarán el 23 y 29 de diciembre del 2020 para dirimir al nuevo campeón del fútbol ecuatoriano.

Barcelona arrancará de local el miércoles 23, a las 20:30, en el estadio Monumental de Guayaquil. La revancha, del martes 29, será en el estadio Rodrigo Paz, a las 20:30.



Los albos rematarán de locales porque sumaron más puntaje en la tabla acumulada de posiciones con 59 puntos. Los amarillos quedaron segundos, con 58. Según el literal B del artículo 11 del Reglamento de Competiciones de la LigaPro, el equipo con más puntos en la acumulada se gana el derecho a jugar la final de revancha en su estadio.



El mismo reglamento estipula los factores para dirimir al campeón. Ambos equipos arrancan desde 'cero'. El campeón debe lograr más puntos, durante los dos encuentros, para llevarse el título



Pero ¿qué ocurre si ambos equipos empatan en puntos y goles a favor, al final de los dos partidos?. Ahí, habrá penales. No se jugará tiempo extra.



Así lo indica el literal C del artículo 11 del Reglamento de competiciones. "En caso de igualdad de puntos y goles a favor, al término del partido de vuelta por la FASE FINAL, se definirá al ganador por definición de tiros desde el punto penal, conforme a las normas estipuladas por la FIFA. No habrá, en consecuencia, tiempo extra".



Por ejemplo, si Barcelona ganara 2-1 de local y perdiera 1-0 de visita, el campeón se definiría en penales. Esto porque ambos sumarían los mismos puntos (3) y goles a favor (0), al final de los dos compromisos. No importaría que Liga hubiera un tanto de visita. Los goles de visitante no son determi