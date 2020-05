Leonardo Campana, Joel Valencia y Jefferson Montero se alista para volver a las canchas en Inglaterra

LEA TAMBIÉN

El regreso de la Premier League de Inglaterra está a la vuelta de la esquina, después de que las autoridades gubernamentales dieran el visto bueno para reanudar las actividades deportivas a partir del 1 de junio. Con esto, los clubes acelerarán su retorno a los entrenamientos.

Esas son buenas noticias para los jugadores ecuatorianos que militan en clubes de ese país. Este retorno pudiera significar el debut de Leonardo Campana, quien a inicios de este año fue fichado por el Wolverhampton.

El delantero guayaquileño fue uno de los primeros en mostrarse emocionado con la noticia. Días atrás publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de archivo en la que se lo ve entrenándose junto a sus compañeros. La imagen acompaña a un texto en inglés y español.

"Can't wait to go back | No puedo esperar más para volver", publicó Campana. Mientras llega el día de pisar el césped, el tricolor se entrena en casa. Hace rutinas de ejercicios y muestra sus habilidades con el balón en sus redes sociales.

Can't wait to go back | No puedo esperar más para volver 💪🐺 pic.twitter.com/lRyp3MR8Cz — Leonardo Campana 🏆 (@LeoCampana9) May 6, 2020

Otros futbolistas que pudieran tener actividad son Jefferson Montero y Joel Valencia. Ambos juegan en la Championship de ese país (segunda división), en el Birmingham City y el Brentford FC respectivamente.