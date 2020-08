Liga de Quito haría cambios en su alineación para enfrentar a Católica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los errores evidenciados en Riobamba, a pesar del triunfo alcanzado por Liga de Quito ante Olmedo, habrían hecho que el DT Pablo Repetto hiciera variantes en su once estelar. Además, los jugadores lesionados no se recuperaron para esta sexta fecha. Este miércoles 19 de agosto enfrentará a Católica, a las 17:00.

“Están mejor los tres, dos están en duda pero no quiero descartarlos. Haremos un análisis profundo de la situación, el 'Choclo' (José Quintero) es el más complicado”, indicó el estratega en Área Deportiva.



Uno de los principales cambios que deberá hacer es en defensa. Andersson Ordóñez tuvo una molestia muscular, al igual que Marcos Caicedo.



“Andersson hay que ver porque no es que venga de una para larga sin entrenar, estuvo tres días sin entrenar y podría estar a la orden, al igual que Marcos. Al 'Choclo' yo lo descartaría y a los otros dos los esperaremos hasta último momento”, amplió el estratega uruguayo.



Los principales cambios serían en defensa, medio campo y ataque. “Todos están con ganas, todos respetan al entrenador a la hora de tomar las decisiones”, complementó Pablo Repetto.



Édison Vega reemplazaría a Jordy Alcívar, Moisés Corozo a Luis Caicedo y Adolfo Muñoz a Billy Arce.



Este sería el once tentativo de los albos: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo y Cristian Cruz; Édison Vega y Lucas Villarruel; Matías Zunino, Junior Sornoza y Adolfo Muñoz; Cristian Martínez.