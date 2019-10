El campeón del mundo Marc Márquez protagoniza una espectacular caída en Tailandia pero sigue corriendo

LEA TAMBIÉN

El campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Honda) sufrió una espectacular caída este viernes 4 de octubre el 2019 en la primera sesión libre del Gran Premio de Tailandia, lo que no le impidió participar en la segunda, tras recibir el visto bueno en el hospital, en una jornada que dominó el francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT).

En una curva, la moto de Márquez deslizó y comenzó a dar vueltas mientras que el piloto rodaba por el suelo. El campeón español se quedó unos minutos tendido antes de levantarse y alejarse cojeando del lugar del accidente, ayudado por los comisarios. Se negó sin embargo a estirarse en una camilla. Fue luego examinado en el centro médico.



“Era la vuelta de salida del box. Iba lento y tranquilo. Quizás por eso no he podido salvar la caída, porque no he tenido ni reacción. Una vez caído, me he asustado un poco, porque no respiraba bien. Me he quedado sin aire cinco segundos, pero para mí han sido como veinte”, señaló el rey de la MotoGP.



Su equipo Honda indicó más tarde en Twitter que había sido declarado apto para participar en la segunda sesión de entrenamientos libres, prevista a las 07:10 GMT, a pesar de los “dolores en la cadera, espalda y piernas”.

Las fotos que ha publicado el @ChangCircuit de la caída de Marc Márquez son la leche... Y la última de estas cuatro 😳 Así ha salido con una moto al FP2 (no sé por qué no han dicho quién es el fotógrafo). pic.twitter.com/L6SuO1ubkW — Borja González (@BorjaGonzalezG) October 4, 2019

'Me duele la espalda'

Actualmente a la cabeza de la clasificación del Mundial con 98 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso (Ducati) , y a falta de cinco pruebas del campeonato, Márquez, de 26 años, podría convertirse en campeón del mundo en la temporada 2019 en la carrera de Buriram, que se celebrará el domingo.



“Me duele la espalda. Donde están las vértebras. Por eso mismo hemos ido hasta el hospital y el equipo médico del circuito han decidido hacer un chequeo más profundo. Las vértebras son delicadas. A veces no es muy doloroso, pero puede tener grandes consecuencias. No hay nada fisurado ni roto”, añadió.



Tras la caída, Márquez participó en la segunda sesión y finalizó sexto del día. El jefe de la escudería Honda, Alberto Puig, indicó que no se conocían las causas del accidente, pero que estaban sin duda ligadas a una pista sucia o a unos neumáticos que no aumentaron suficientemente la temperatura.



Quartararo, por su parte, continuó con sus excelentes resultados en su primera temporada en MotoGP. Finalizó por delante del español Maverick Viñales y del italiano Franco Morbidelli, ambos de Yamaha.



La tercera sesión de entrenamientos libres se celebra el sábado a partir de las 02:55 GMT y la clasificación está prevista a las 07:10 GMT. La salida de la carrera es el domingo a las 07:00 GMT.